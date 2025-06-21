ببطارية تدوم 8 ساعات.. سعر نظارات ميتا الذكية الجديدة Oakley Meta

أعلنت شركة ميتا، تعاونها مع علامة النظارات الرياضية الشهيرة أوكلي لإطلاق جيل جديد من النظارات الذكية المخصصة للرياضيين ومحبي الأنشطة البدنية، تحت اسم Oakley Meta HSTN، والتي تمثل مزيجا من التصميم الجريء والتكنولوجيا المتقدمة.

وجاء إطلاق النظارات الجديدة ضمن حملة ترويجية عالمية بمشاركة عدد من نجوم الرياضة، أبرزهم نجم كرة القدم كيليان مبابي، وبطل كرة القدم الأمريكية باتريك ماهومز.

تصميم جريء وتجربة تكنولوجية متكاملة



تستوحي نظارات Oakley Meta تصميمها من إطار HSTN الشهير لدى أوكلي، وتتميز بشكل عصري جريء يدمج بين الأناقة والعملية.



أهم ما يميز النظارات الجديدة هو الكاميرا عالية الدقة القادرة على تسجيل فيديو بدقة 3K، ما يتيح للمستخدمين تصوير تجاربهم الرياضية من منظورهم الشخصي، دون استخدام اليدين.

كما تم دمج سماعات مفتوحة داخل الإطار، لتتيح الاستماع إلى الموسيقى أو المكالمات أو البودكاست دون الحاجة إلى سماعات الأذن التقليدية.

نظارات Oakley Meta

ذكاء اصطناعي مدمج لمساعدة فورية

تأتي النظارات مزودة بتقنية Meta AI التي توفر مساعدة ذكية في الوقت الفعلي أثناء ممارسة الرياضة.

على سبيل المثال، يمكن للمستخدم الاستفسار صوتيا عن حالة الطقس أثناء اللعب أو مشاركة مقطع فيديو على وسائل التواصل بنقرة صوت واحدة.

كما أنها مقاومة للماء بمعيار IPX4، ما يجعلها ملائمة للأمطار والعرق والأنشطة الخارجية.

عمر بطارية طويل وشحن سريع

توفر النظارات حتى 8 ساعات من الاستخدام المتواصل، ويمكن شحنها بنسبة 50% خلال 20 دقيقة فقط، كما تأتي مع علبة شحن محمولة توفر ما يصل إلى 48 ساعة إضافية من الاستخدام.

ستتاح النسخة المحدودة من Oakley Meta HSTN للطلب المسبق اعتبارا من 11 يوليو بسعر 499 دولارا، على أن يليها إطلاق إصدار أوسع في وقت لاحق من الصيف، بأسعار تبدأ من 399 دولارا.

وسيبدأ طرح النظارات في أسواق الولايات المتحدة، كندا، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، السويد، النرويج، الدنمارك، أستراليا وغيرها، على أن يتم التوسع لاحقا إلى الهند، المكسيك، والإمارات بحلول نهاية العام.