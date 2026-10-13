كجوك: تنسيق مصري أردني لتبادل الخبرات في مجال السياسات المالية

عقد أحمد كجوك، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع نظيره الأردني الدكتور عبد الحكيم الشبلي، على هامش مشاركتهما باجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين فى بانكوك.

وقال كجوك: “لدينا إمكانات واعدة ومشجعة لتعميق التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الاستثمار والتجارة”.

وأضاف: “نتطلع إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيع فرص استثمارية جديدة بين الشركات المصرية والأردنية”.

تنسيق مصري أردني

وتابع الوزير: “نستهدف تعميق التنسيق المصري الأردني وتبادل الخبرات في مجالات السياسات المالية وإدارة الدين والتغلب على تحديات التمويل”، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري أبدى تماسكًا في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وأن الأداء المالي يتحسن وقد اتضح ذلك جليًا فى مؤشرات العام المالى الماضي.