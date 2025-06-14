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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

في أكبر صفقة من نوعها.. ميتا تستحوذ على Scale AI استعدادا لـ«الذكاء الخارق»

ميتا
ميتا
شيماء عبد المنعم

أكدت شركة Scale AI المتخصصة في تصنيف وتحضير البيانات المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي أنها حصلت على استثمار "كبير" من شركة ميتا Meta الأمريكية، في صفقة قيمت الشركة الناشئة بـ29 مليار دولار.

ميتا تستحوذ على 49% من Scale AI في صفقة ضخمة بقيمة 14.3 مليار دولار

وبحسب تقارير متعددة، فقد استحوذت ميتا على حصة تبلغ 49% من Scale AI مقابل نحو 14.3 مليار دولار.

وتشكل هذه الخطوة جزءا من استراتيجية “ميتا” لتعزيز مكانتها في سباق تطوير الذكاء الاصطناعي، لا سيما في ظل المنافسة القوية من شركات مثل جوجل وOpenAI وAnthropic.

في إطار الصفقة، أعلن المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لـ Scale AI، ألكسندر وانج، عن تنحيه عن منصبه للانضمام إلى ميتا، حيث سيساهم في جهود الشركة المتعلقة بتطوير "الذكاء الخارق" Superintelligence، وسيبقى وانج في Scale AI كعضو في مجلس الإدارة.

وأكدت ميتا، في بيان رسمي شراكتها الاستراتيجية الجديدة مع Scale AI، مشيرة إلى أن التعاون بين الطرفين سيتوسع لإنتاج بيانات عالية الجودة لتدريب النماذج اللغوية الضخمة. 

وقال متحدث باسم ميتا لموقع TechCrunch: "أكملنا شراكتنا الاستثمارية مع Scale AI، وسينضم ألكسندر وانج إلى ميتا لدعم جهود الذكاء الخارق، سنشارك المزيد من التفاصيل حول الفريق الجديد في الأسابيع المقبلة".

سيتولى جايسون درويج، كبير مسئولي الاستراتيجية في Scale AI، منصب المدير التنفيذي المؤقت، وأوضحت الشركة أن التمويل سيستخدم جزئيا لتعويض المستثمرين والمساهمين، وكذلك لدعم خطط التوسع، وأكدت أيضا أنها ستواصل العمل كـ شركة مستقلة رغم الاستثمار الكبير.

وكانت Scale AI قد جمعت مليار دولار العام الماضي من مستثمرين مثل أمازون وميتا نفسها، حين بلغت قيمتها السوقية آنذاك 13.8 مليار دولار.

يذكر أن Scale AI تعد لاعبا رئيسيا في قطاع إعداد البيانات اللازمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، حيث تعتمد عليها مختبرات كبرى مثل OpenAI منذ سنوات. 

وفي الأشهر الأخيرة، بدأت الشركة بالتوسع في التوظيف، مستقطبة باحثين من حملة الدكتوراه ومهندسين كبار، لتقديم بيانات ذات جودة عالية تدعم الجيل القادم من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ميتا شركة Scale AI الذكاء الاصطناعي الذكاء الخارق

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