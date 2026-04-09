وحش الفئة المتوسطة.. هاتف iQOO 16 بمواصفات رائدة وسعر صادم

كشف تقرير حديث عن ظهور هاتف iQOO 16 في قاعدة بيانات IMEI . وبينما يُتوقع إطلاقه في أكتوبر من هذا العام، بدأت الشائعات تتسرب حول مواصفاته الرئيسية. وقد كشف منشور جديد على منصة ويبو من قِبل المُسرّب الموثوق Digital Chat Station عن نوع المعالج الذي سيُشغّل الجهاز.

كشفت التقارير أن شريحة كوالكوم من الجيل التالي بتقنية 2 نانومتر ستصدر بنسختين. ورغم أن الأسماء الرسمية لم تُؤكد بعد، إلا أن هاتين الشريحتين تُعرفان مبدئياً باسم سنابدراجون 8 إيليت من الجيل السادس (SM8950) وسنابدراون 8 إيليت من الجيل السادس برو (SM8975) على التوالي.

كما ذُكر سابقًا، تدّعي DCS أن هاتف iQOO 16 سيعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro . ويشير المُسرّب أيضًا إلى أن الهاتف سيحتوي على شاشة سامسونج بدقة 2K بتصميم مسطح ومعدل تحديث عالٍ جدًا. وكشف تقرير حديث أن الشاشة قد تدعم معدل تحديث 165 هرتز أو 185 هرتز .

ميزات هاتف iQOO 16

بحسب المُسرّب، من المتوقع أن تكون باقي مواصفات هاتف iQOO 16 قوية أيضاً، لكنها لا تزال طي الكتمان.

ونظراً لتوقع إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام، فمن المحتمل أن يأتي مُحمّلاً مسبقاً بنظام OriginOS 7 المبني على نظام Android 17.

كشف المصدر نفسه مؤخراً أن نظام الكاميرا الخلفية سيتألف من كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل.. وسيُضاف إلى هذه الكاميرا عدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوغرافية بيريسكوبية بدقة 50 ميجابكسل أيضا.

من المتوقع، أن يأتي الطراز الأساسي بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت، ومع ارتفاع أسعار الذاكرة، قد يصل سعر هذا الطراز إلى 5000 يوان ، أي ما يعادل 730 دولارًا أمريكيًا تقريبًا.



وفي سياق متصل، من المتوقع أن تُطلق شركة iQOO هاتف iQOO 15T في الصين بحلول منتصف عام 2026، ومن أبرز مميزات هذا الهاتف أنه قد يأتي مزودًا بمروحة تبريد مدمجة.