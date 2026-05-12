قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الري يشيد بموظفين تصدوا لمحاولة سرقة محطة الرديسية بأسوان
شيخ الأزهر يستقبل السفير السعودي.. ويؤكد تقديره للمملكة لحسن الترتيبات لموسم الحج وخدمة الحجاج
«التخطيط»: إطلاق 10 تقارير استراتيجية ضمن البرنامج القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي
لو عايز تحجز بسهولة.. طرق شراء تذاكر المتاحف والمواقع الأثرية إلكترونيًا
تغييرات جذرية بالمناهج الدراسية المقرر تدريسها في المدارس العام المقبل|تفاصيل رسمية الآن
مصدر أمني ينفي مراقبة الداخلية لجميع المكالمات والمحادثات بمختلف التطبيقات
مشكلة عمرها 52 عاما.. تدخل عاجل لحل أزمة قطع المياه عن العمرانية والجيزة
لا تعرف الظلام.. نهار متواصل في أقصى شمال العالم| إيه الحكاية؟
قرار عاجل من المحكمة ضد المتهمة بإنهاء حياة حفيدها وحقن حفيدتها بالكلور في الصف
الرئيس السيسي يلتقي رئيس جمهورية مدغشقر على هامش قمة “أفريقيا – فرنسا”
قرار عاجل لسد العجز في أعداد ملاحظي امتحانات الدبلومات الفنية 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قبل انطلاقه الرسمي .. إليك مواصفات هاتف ريلمي 16T

هاتف ريلمي 16T
هاتف ريلمي 16T
لمياء الياسين

بعد أسابيع من التسريبات، أكدت شركة ريلمي رسميًا أن هاتف ريلمي 16T سيُطرح في الأسواق  يوم 22 مايو. ويأتي هذا الجهاز خلفًا لهاتف ريلمي 15T الذي أُطلق العام الماضي، والذي تميز بمواصفات مثل شاشة AMOLED FHD+ مقاس 6.57 بوصة، ومعالج Dimensity 6400، وبطارية بسعة 7000 مللي أمبير. وأكدت الشركة أن هاتف ريلمي 16T سيحتوي على أكبر بطارية في تاريخ هواتف ريلمي المرقمة.

موعد إطلاق هاتف Realme 16T
 

موعد إطلاق هاتف Realme 16T
 

بحسب الشركة المصنعة، سيأتي هاتف Realme 16T ببطارية ضخمة سعتها 8000 مللي أمبير، يُزعم أنها تدوم حتى ثلاثة أيام من الاستخدام بشحنة كاملة. وسيدعم الجهاز الشحن السريع بقدرة 45 واط، بالإضافة إلى خاصية الشحن المباشر.
تدّعي شركة ريلمي أن الهاتف قادر على تشغيل لعبة BGMI بسلاسة لمدة تصل إلى 11 ساعة متواصلة بمعدل 60 إطارًا في الثانية. وعلى الرغم من احتوائه على بطارية كبيرة، إلا أن الهاتف يتميز بتصميم نحيف بسماكة 8.8 ملم.


سيأتي الهاتف بشاشة مسطحة كبيرة قياس 6.8 بوصة. بينما استخدمت الشركة سبيكة ألومنيوم لوحدة الكاميرا، سيتمتع الإطار الجانبي بلمسة نهائية معدنية. أما من حيث التصميم، فسيتوفر هاتف Realme 16T بألوان الأخضر، والأحمر ، والأسود 

ميزات هاتف Realme 16T

مع تبقي عشرة أيام على الإطلاق، من المتوقع أن تكشف الشركة عن المزيد من التفاصيل حول هاتف Realme 16T خلال الأيام القادمة. وقد رُصد الهاتف مؤخرًا على منصة اختبار الأداء Geekbench مزودًا بمعالج Dimensity 6300. وتشير بعض التقارير إلى أن الهاتف قد يحتوي على نسخة مُحسّنة قليلاً من هذا المعالج، يُحتمل أن تُسمى Dimensity 6360.

كما كشفت قائمة Geekbench عن ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت ونظام Android 16. وأشار تقرير حديث إلى أن الهاتف قد يأتي في إصدارات متعددة ، بما في ذلك 6 جيجابايت + 128 جيجابايت، و8 جيجابايت + 128 جيجابايت، و8 جيجابايت + 256 جيجابايت.

هاتف ريلمي هاتف ريلمي 16T شركة ريلمي الشحن المباشر الشحن السريع ذاكرة وصول عشوائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابراهيم سعيد

فاصل ولم يعد.. إلغاء حلقة إبراهيم سعيد مع فايق بشكل مفاجئ دون توضيح

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

عملة 10 و5 جنيهات

بعد الـ2 جنيه.. حقيقة إصدار الحكومة 10 و5 جنيهات معدنية

نجل عبدالرحمن ابو زهرة

كله كذب ارحمونا.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يحسم الجدل حول وصايا والده

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد

وزير التربية والتعليم

7 مفاجآت سارة لطلاب المدارس العام الدراسي المقبل|ماذا قرر وزير التعليم؟

أسعار البنزين

بعد ارتفاعات النفط.. أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 12مايو

ترشيحاتنا

النصر والهلال

التاريخ ينحتز للأزرق.. الهلال يتفوق على النصر قبل قمة الدوري السعودي

النادي الأهلي

تحركات داخل القلعة الحمراء لاختيار المدير الفني المقبل

الزمالك

«تذكرتي» تكشف سبب أزمة حجز تذاكر مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

بالصور

40 ألف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل بسعر البوركينى 2026

40ألف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل بسعر البوركينى 2026
40ألف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل بسعر البوركينى 2026
40ألف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل بسعر البوركينى 2026

نجوم مسلسل لن أعيش فى جلباب أبى يودعون إبراهيم سردينة

رشوان توفيق
رشوان توفيق
رشوان توفيق

وداعا حبيبة الملايين.. شيفروليه توقف إنتاج سيارتها الشهيرة بسبب ضعف المبيعات

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

وصول جثمان عبد الرحمن أبو زهرة إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد

وصول جثمان عبد الرحمن أبو زهرة
وصول جثمان عبد الرحمن أبو زهرة
وصول جثمان عبد الرحمن أبو زهرة

فيديو

المتهم

ارتكب 5 وقائع.. القبض على المتهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموال من حسابها في البحيرة

المتهم

لاختصار الطريق.. القبض على سائق ميكروباص سار عكس الإتجاه في الجيزة

المتهم

سمح لشخص بالجلوس خارج نافذة السيارة..ضبط متهم بأداء حركات استعراضية في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد