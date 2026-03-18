تنظيم حملة موسعة لرفع الإشغالات لتعزيز السيولة المرورية وتحقيق الانضباط العام بالشارع الأسوانى

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة العميد أحمد صلاح الدين ، بتنظيم حملة موسعة إستهدفت القضاء على الإشغالات بنطاق حى غرب المدينة، حيث شملت الحملة منطقة السودانية بالسوق السياحى القديم ، وإمتداد سور المدارس بشارع هميمى الجبلاوى .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أثناء جولاته الميدانية المتتالية بشأن تكثيف الجهود لرفع الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية داخل الأسواق والشوارع الحيوية، بما يسهم فى تحسين حركة المواطنين وتيسير تنقل الأفواج السياحية.

وأسفرت الحملة عن رفع 46 حالة إشغال متنوع ، مع التحفظ على المضبوطات ، وذلك لضمان عدم تكرار المخالفات وإعادة الاإضباط إلى الشوارع المستهدفة.

جهود متنوعة

وشهدت الحملة مشاركة فعالة من شرطة المرافق بقيادة المقدم أسامة الحوفي ، إلى جانب نواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعومين بالمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال بكفاءة وسرعة.

وفى السياق ذاته، تم نقل تعليمات محافظ أسوان بالتنبيه على أصحاب المحال التجارية بضرورة الإلتزام بخطوط التنظيم المعتمدة ، وعدم إفتراش الأرصفة أو التعدى على حرم الطريق حفاظاً على المظهر الحضارى للمدينة ، وضمان تحقيق السيولة المرورية والإنسيابية المطلوبة.

فيما شدد المهندس عمرو لاشين على إستمرار تنفيذ هذه الحملات بشكل دورى داخل مختلف المراكز والمدن للتصدى لكافة أشكال الإشغالات والتعديات ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، بما يحقق الإنضباط العام ويرتقى بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين من ضيوف المحافظة .