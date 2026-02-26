قرار عاجل من برشلونة بشأن حمزة عبدالكريم.. ما موقف النجم المصري؟

اتخذ نادي برشلونة قرارًا عاجلًا بشأن مستقبل اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم، في خطوة تعكس اهتمام الإدارة الفنية بتحديد مصير عدد من المواهب الواعدة داخل صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وجاء هذا التحرك بعد فترة من التقييم الفني التي خضع لها اللاعب، حيث حرص الجهاز الفني على متابعة مستواه عن قرب سواء خلال التدريبات أو المشاركات التنافسية، بهدف الوقوف على مدى جاهزيته للاستمرار ضمن مشروع النادي الرياضي طويل المدى.

ويبدو أن إدارة “البلوجرانا” تسعى إلى حسم ملف اللاعب مبكرًا لتجنب أي غموض قد يؤثر على خطط الفريق في الموسم القادم.

قرار برشلونة بشأن حمزة عبدالكريم

طالب نادي برشلونة الإسباني لاعبه الصاعد حمزة عبد الكريم بالعودة إلى صفوفه خلال الساعات المقبلة، بعد سفره إلى مصر عقب تعثر حصوله على الوثائق الإدارية اللازمة.

وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان منشور على حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك" أنه تلقى إخطارا رسميا من برشلونة يفيد بضرورة عودة اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم إلى صفوف الفريق الكتالوني خلال الساعات المقبلة.

وأضاف البيان، أن النادي الإسباني أوضح في خطابه أن "الإجراءات الخاصة باستخراج تصريح العمل والوثائق الإدارية اللازمة لوجود اللاعب بصفة قانونية ومستمرة مع النادي قد شارفت على الانتهاء، ما يتطلب حضوره شخصيا لإنهاء الأوراق الرسمية والانتظام في تدريبات الفريق لضمان استمراريته في المشروع الرياضي للنادي".

ما موقف حمزة عبدالكريم؟

بحسب بيان الاتحاد المصري، فإن الجهاز الفني للمنتخب سمح لحمزة عبد الكريم بمغادرة المعسكر لتجنب أي تعقيدات قانونية قد تؤثر على قيده أو مشاركته الرسمية مع برشلونة في الاستحقاقات المقبلة.

وبمجرد حصول حمزة عبد الكريم على تصريح العمل سيسهل تسجيله في لوائح النادي والبدء في لعب الدقائق الأولى.

جدير بالذكر أن نادي برشلونة، قد أعلن مطلع فبراير الجاري، ضم حمزة عبد الكريم قادما من النادي الأهلي المصري على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع خيار الشراء.

وتضع إدارة برشلونة في اعتبارها أهمية الاستثمار في العناصر الشابة، خاصة أولئك الذين يمتلكون إمكانات فنية واعدة يمكن أن تخدم الفريق مستقبلاً، سواء من خلال دمجهم تدريجيًا في الفريق الأول أو إتاحة الفرصة لهم لاكتساب المزيد من الخبرات عبر خيارات أخرى مثل الإعارة.