محافظ الغربية يعتمد تحديث المخططات الاستراتيجية لـ طنطا وسمنود والسنطة

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية،اعتماد تحديث المخططات الاستراتيجية لمدن طنطا وسمنود والسنطة، والصادر بشأنها قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أرقام 99 و100 و101 لسنة 2026، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني في إطار جهود الدولة لتنظيم النمو العمراني ووضع رؤية واضحة للتوسع الحضري داخل مدن المحافظة.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح محافظ الغربية أن تحديث المخططات الاستراتيجية يساهم في تحديد استخدامات الأراضي داخل الحيز العمراني وتنظيم التوسع بما يتوافق مع متطلبات التنمية، إلى جانب توفير إطار قانوني واضح لإصدار تراخيص البناء وفق الاشتراطات المعتمدة.

تحسين خدمات المواطنين

وفي السياق ذاته، اعتمد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي تحديث المخططات الاستراتيجية لمدن كفر الزيات وقطور وزفتى وبسيون، تمهيدًا لصدور قرار وزير الإسكان والعمل بها في أقرب وقت، بعد الانتهاء من كافة إجراءات التحديث بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وأضاف محافظ الغربية أن اعتماد المخططات الاستراتيجية يسهم في تحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة، والتحكم في النمو العشوائي للمباني، وتحسين البنية العمرانية والظروف المعيشية، وتدعيم المرافق الأساسية، إلى جانب المساهمة في الإدارة الجيدة للأراضي المخصصة للتنمية المستقبلية وفق الاشتراطات البنائية الجديدة، ومنع إهدار ملكيات المواطنين والتعدي على أملاك الدولة، والحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الشاملة.

رفع كفاءة خدمات

أكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي استمرار التعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لضمان استكمال منظومة التخطيط العمراني لكافة مدن وقرى المحافظة، بما يخدم مصالح المواطنين ويعزز فرص التنمية والاستثمار بشكل منظم ومستدام.