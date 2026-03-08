قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

طوارئ في المستشفيات الحامعية بطنطا بعد حادث الطلاب على طريق طنطا - المحلة

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

أعلن الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، أنه يتابع لحظيا تداعيات الحادث الأليم الذي وقع اليوم على طريق "طنطا – المحلة"، والذي أسفر عن تعرض عدد من طلاب الجامعة لإصابات متفاوتة أثناء عودتهم إلى منازلهم على متن حافلة تابعة لإحدى الشركات الخاصة. وأعرب الدكتور محمد حسين عن خالص مواساته للطلاب المصابين وأسرهم، مؤكداً أن الجامعة تضع سلامة طلابها على رأس أولوياتها وأنها تتابع الموقف بكل اهتمام.

توجيهات جامعة طنطا 

وفور تلقي النبأ، أصدر رئيس الجامعة توجيهات عاجلة وفورية برفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية، مشدداً على ضرورة استنفار كافة الأطقم الطبية والتمريضية من مختلف التخصصات لاستقبال المصابين والتعامل مع الحالات الوافدة بأقصى درجات الكفاءة والسرعة. مؤكدا أن الجامعة تسخر كافة إمكانياتها البشرية والتقنية لضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة للطلاب، مشدداً على ضرورة إجراء الفحوصات الطبية الدقيقة والأشعات اللازمة للاطمئنان الكامل على استقرار كافة الحالات، وتوفير كافة المستلزمات العلاجية والدوائية المطلوبة دون أي تأخير.

تحرك تنفيذي عاجل 

ووجه الدكتور محمد حسين بتخصيص فرق طبية متخصصة لمتابعة كل حالة على حدة، مع الحرص على تقديم الدعم النفسي والمعنوي للطلاب وذويهم في هذه الأوقات الصعبة، وضمان المتابعة المستمرة للحالة الصحية للمصابين ، معرباً عن أمنياته بالشفاء العاجل لجميع أبنائه الطلاب، وداعياً الله أن يحفظهم من كل سوء.

اخبار محافظة الغربية جامعة طنطا تحرك تنفيذي حادث انقلاب اتوبيس

