مرأة ومنوعات

طريقة عمل كوكيز اللاتيه..جديد وغير تقليدي

طريقة عمل كوكيز اللاتيه
طريقة عمل كوكيز اللاتيه
هاجر هانئ

كوكيز اللاتيه من الحلويات الشهية و اللذيذة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، فيمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل.

قدمت الشيف نيرمين هنو، مقدمة برنامج زي السكر على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كوكيز اللاتيه، فيما يلي….

مقادير كوكيز اللاتيه


● 185 جرام دقيق لجميع الاستخدامات

● ½ ملعقة صغيرة بيكينج صودا

● 1 و ½ ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان

● 1 و ½ ملعقة كبيرة فانيليا سائلة

● 120 جرام زبدة

● ملعقة كبيرة زبدة فول سوداني

● 200 جرام سكر

● 2 ملعقة كبيرة عسل أسود

● ½ ملعقة صغيرة ملح

● 1 بيض

الفروستينج :
● 150 جرام سكر
● 3 ملعقة كبيرة دقيق لجميع الاستخدامات
● رشة صغيرة من الملح
● 250 مل لبن
● 250 جرام زبدة
● ملعقة صغيرة فانيليا سائلة


طريقة تحضير كوكيز اللاتيه


في وعاء متوسط، اخلط الدقيق مع البيكنج صودا. في وعاء كبير، اخلط القهوة والفانيليا، لتكوين عجينة باستخدام ملعقة خشبية أو سباتولا مرنة.
أضف الزبدة، زبدة الفول السوداني، السكر، العسل الاسود والملح واخفِق حتى يصبح الخليط فاتح اللون وهشا.
غيّر إلى مضرب واخفِق البيضة حتى تمتزج تمامًا.
أضف خليط الدقيق إلى المكونات الرطبة واطوِ الخليط حتى يختلط فقط.
ضع العجينة في الثلاجة مكشوفة خلال تسخين الفرن.
سخن الفرن إلى 180 درجة مئوية.
ضع ورق زبدة على صواني الخبز.
باستخدام ملعقة كوكيز أو ملعقتين، كوّر العجينة إلى دوائر بقطر 1.5 بوصة، وضعها بمسافة حوالي بوصتين على الصينية.
اخبز حتى تنتفخ الكوكيز ولا تبدو رطبة من الأعلى، حوالي 12 دقيقة. اتركها لتبرد تمامًا على الصينية.
طريقة تحضير الكريمة:

في قدر متوسط على النار، اخلط السكر، الدقيق والملح. أضف اللبن واخلط حتى يصبح ناعمًا.


اطبخ على نار متوسطة مع التحريك المستمر حتى يبدأ الخليط بالغليان، حوالي 4 دقائق
ثم استمر بالتحريك أثناء الغليان حتى يصبح سميكًا مثل البودينج، حوالي دقيقتين إضافيتين.
انقل الخليط الساخن إلى وعاء الخلاط المزود بالمضرب المسطح.
اخفق على سرعة عالية حتى يبرد الوعاء تقريبًا، قد يستغرق ذلك حتى 10 دقائق.


مع تشغيل الخلاط على سرعة متوسطة-عالية، أضف الزبدة ملعقتين في كل مرة، مخفقًا حتى يصبح المزيج ناعمًا قبل إضافة كل دفعة.


بعد إدخال كل الزبدة، أضف الفانيليا ثم اخفق على سرعة عالية حتى يصبح الخليط هشًا جدًا، 3 إلى 5 دقائق.


باستخدام سكين زبدة أو ملعقة، ضع الكريمة على الكوكيز المبردة وزين بسبرينكل حسب الرغبة.
يقدم على الفور.

