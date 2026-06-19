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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ميسرة تتحدث عن رأيها في منى زكي ومنة شلبي وكريم عبد العزيز

منى زكي
منى زكي
قسم الفن

كشفت الفنانة ميسرة عن أسباب ابتعادها عن الساحة الدرامية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أن تراجع حجم الإنتاج الفني بعد ثورة يناير كان من أبرز العوامل التي أثرت على فرص العمل، إلى جانب عدم اقتناعها بالعديد من الأدوار التي عُرضت عليها خلال تلك الفترة.
 

وخلال استضافتها في برنامج «ورقة بيضا» الذي تقدمه الإعلامية يمنى بدراوي عبر قناة النهار، أوضحت ميسرة أنها بدأت مسيرتها الفنية من خلال أعمال قوية ومؤثرة، وهو ما دفعها للتمسك بمستوى معين في اختياراتها الفنية، مشيرة إلى أن نجاحها في بعض الشخصيات أدى إلى حصرها في نوعية محددة من الأدوار، خاصة الأدوار الجريئة.
 

وأكدت أن هذا التصنيف جاء نتيجة رغبة بعض صناع الأعمال في تكرار الفنان داخل المنطقة التي حقق فيها نجاحًا، مشددة على أن قدرات الفنان الحقيقية لا يجب أن تُقاس بنوعية الأدوار التي يقدمها أو بمظهره الخارجي، بل بموهبته وإمكاناته الفنية.

وعن مشاركتها في فيلم «السفارة في العمارة»، أكدت ميسرة أن العمل يمثل محطة مهمة في مشوارها الفني، مشيرة إلى أنها لا يمكن أن تشعر بالندم تجاه المشاركة في فيلم جمعها بالفنان الكبير عادل إمام، رغم ارتباط الجمهور بها من خلال هذه النوعية من الشخصيات.
 

وتحدثت ميسرة عن الأوضاع الاقتصادية للفنانين، موضحة أن الصورة السائدة لدى الجمهور بشأن حصول جميع الفنانين على أجور مرتفعة ليست دقيقة، لافتة إلى وجود فارق كبير بين نجوم الصف الأول وباقي الفنانين، وأضافت أن العمل الفني لا يوفر دخلًا ثابتًا، وأن العديد من الفنانين يمرون بفترات طويلة دون عمل.

كما كشفت أنها فكرت في تنفيذ مشروع خاص بعيدًا عن المجال الفني، لكنها ترى أن الظروف الاقتصادية الحالية تجعل أي مشروع جديد محفوفًا بالمخاطر.
 

وفيما يتعلق بعلاقتها بمواقع التواصل الاجتماعي، أكدت ميسرة أنها لا تعتمد عليها بشكل كبير، رغم تلقيها عروضًا للظهور المستمر عبر تطبيق «تيك توك»، مشيرة إلى أنها تفضل الظهور فقط عندما يكون لديها محتوى يحمل قيمة حقيقية أو رسالة مهمة.
 

وتطرقت أيضًا إلى تجربتها الغنائية مع شركة روتانا في بداياتها الفنية، موضحة أن طرح ألبومها بالتزامن مع عدد كبير من الإصدارات الغنائية أثر على فرص انتشاره بالشكل الذي كانت تطمح إليه.
 

وفي ختام حديثها، أشادت ميسرة بعدد من نجوم الوسط الفني، مؤكدة أن كريم عبد العزيز يعد من أبرز نجوم جيله بفضل نجاحه في تقديم مختلف الألوان الفنية، كما وصفت منى زكي ومنة شلبي بأنهما من أذكى الفنانات في اختيار أعمالهن، فيما أكدت أن شخصية رانيا يوسف الحقيقية تختلف كثيرًا عن الصورة التي تظهر بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ميسرة صور ميسرة منى زكي

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