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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هيثم مخدش مني غير إني أبوه.. لقاء نادر للراحل أحمد زكي مع نجله يثير المشاعر

احمد زكي وهيثم
احمد زكي وهيثم
محمد بدران

أعاد حساب الإعلامي الراحل وجدي الحكيم على موقع "فيسبوك" نشر مقطع من لقاء تلفزيوني نادر جمع الفنان الراحل أحمد زكي بابنه هيثم أحمد زكي، تحدث خلاله عن نجله بكلمات مليئة بالحب والفخر، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحمد زكي خلال اللقاء: "هيثم مخدش مني حاجة غير إني أبوه... أنا بحبه جدًا، بيسمعني كويس، وأنا فرحان بيه أوي، لأنه شاء الله دماغه كويسة وبيتصرف في الأمور بشكل جميل جدًا".

وأضاف: "أكتر حاجة فرحاني إنه مخدش مني ردود أفعالي العصبية والمتوترة، الحمد لله إنه هادي وبيفكر كويس قبل ما يتصرف".

وروى الفنان الراحل موقفًا جمعه بابنه، قائلًا: "إحنا الاتنين أصحاب، وأنا اللي عودته على كده. فاكر مرة دخلت عليه الأوضة، لقيته ماسك التليفون وبيحب في واحدة، أول ما شافني اتخض وقفّل الخط، قلت له: ليه يا حبيبي تعمل كده؟ أنا اللي غلطان... كان المفروض أخبط على الباب قبل ما أدخل بالطريقة دي وأقتحم خصوصيتك".

وتابع أحمد زكي: "أنا الحمد لله أحسنت تربيته، وفخور بيه جدًا. حتى وهو قاعد معايا في المستشفى، بيقرأ لي قرآن، وبيوزع المصاحف بنية شفائي، ربنا يخليه ليا".

وخلال اللقاء، ظهر هيثم أحمد زكي إلى جوار والده، حيث احتضنه وقبّل يده في لقطة إنسانية مؤثرة.

وفي ختام حديثه، وجّه أحمد زكي رسالة إلى جمهوره، قال فيها: "ربنا يخليكوا ليا... أنا بحب كل الناس جدًا، وماكنتش متخيل إنكم بتحبوني كده، متشكر ليكم جميعًا".

وأعاد المقطع إلى الأذهان العلاقة القوية التي جمعت أحمد زكي بابنه هيثم، قبل أن يرحلا عن عالمنا، تاركين خلفهما إرثًا فنيًا وإنسانيًا كبيرًا.

احمد زكي هيثم زكي لقاء نادر

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