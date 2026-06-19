أحمد السقا وياسمين عبد العزيز ينتهيان من تصوير فيلم «خلي بالك من نفسك».. اليوم

ينتهى النجم أحمد السقا والنجمة ياسمين عبد العزيز من تصوير آخر مشاهد فيلم "خلي بالك من نفسك"، وذلك بعد فترة تصوير استمرت لعدة أشهر، تنقل خلالها فريق العمل بين عدد من مواقع التصوير المختلفة؛ استعداداً لبدء مراحل المونتاج والمكساج، ووضع اللمسات النهائية؛ تمهيدًا لطرحه للجمهور في موسم الصيف.

وشهد فيلم “خلي بالك من نفسك” تصوير النجمان أحمد السقا وياسمين عبد العزيز لعدد كبير من المشاهد الخارجية في أوروبا خلال الفترة الماضية، والتي شهدت تنفيذ مشاهد الأكشن والمطاردات، وعاد فريق العمل إلى القاهرة؛ للانتهاء من تصوير آخر مشاهد الفيلم.

قصة فيلم خلي بالك من نفسك

تدور أحداث فيلم "خلي بالك من نفسك" فى إطار يجمع بين الكوميديا والأكشن والتشويق، حيث يقدم السقا شخصية مختلفة تعتمد على تقديم النصائح العاطفية عبر برنامجه الإذاعي، قبل أن تتشابك حياته مع عدد من المواقف غير المتوقعة التي تقلب الأحداث رأسًا على عقب.

أبطال فيلم خلي بالك من نفسك

فيلم خلي بالك من نفسك من بطولة أحمد السقا، ياسمين عبد العزيز، لبلبة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، ومجموعة من ضيوف الشرف، وهو من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني.

ثنائية السقا وياسمين عبد العزيز

كانت آخر تجربة جمعت النجمان أحمد السقا وياسمين عبد العزيز في عام 2003، أي قبل 23 عاما؛ حينما اشتركا في مسرحية “كده أوكيه”، والتي حققت نجاحا كبيرا خلال فترة عرضها، وشكلت انطلاقة لجيل كامل، شارك فيها ممن كتب شهادة ميلاده في الكوميديا، ثم تفرعوا منها في أعمال مختلفة، وهو ما يجعل جمهورهما شغوفا بتلك التجربة السينمائية الحالية التي تدور في إطار من الأكشن والكوميديا.