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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إشادات واسعة بأداء خالد مختار بظهوره في فيلم القصص

فيلم القصص
فيلم القصص

نال الفنان خالد مختار إشادة خاصة من المخرج أبو بكر شوقي والنجمة نيللي كريم، خلال ظهورهما في أحد البرامج الفنية، حيث تحدثا عن تجربتهما معه في فيلم "القصص"، مؤكدين أنه استطاع أن يلفت الأنظار بأدائه وحضوره رغم أنها تجربته التمثيلية الأولى.

وأكد المخرج أبو بكر شوقي أن اختيار خالد مختار للمشاركة في الفيلم جاء عن قناعة كاملة منذ البداية، مشيرًا إلى أنه لم يكن بديلًا لأحد، بل كان المرشح الأول للدور منذ مرحلة التحضيرات الأولى.

وقال شوقي: "متابعه بقالي سنين وهو بيضحكك من غير ما تحس، ودي شخصية قريبة منه جدًا، وهو كان الاختيار الأول لي وليس بديل"، موضحًا أن خالد يمتلك حضورًا طبيعيًا وتلقائية انعكسا بشكل واضح على أدائه أمام الكاميرا.

نيللي كريم 

من جانبها، أعربت نيللي كريم عن إعجابها الشديد بأداء خالد مختار في الفيلم، مؤكدة أنها فوجئت بمستواه التمثيلي وقدرته على التعامل مع الشخصية باحترافية كبيرة.

وقالت نيللي كريم: "لم أحس إنه أول مرة يمثل، ولما شوفته حسيت إنه مفاجأة بالنسبة ليا"، وأضافت: "كان عارف هو بيعمل إيه كويس جدًا"، مؤكدة أن أداءه اتسم بالثقة والهدوء والقدرة على الاندماج مع أجواء العمل منذ اللحظات الأولى.

وأشارت نيللي إلى أن خالد مختار أظهر التزامًا كبيرًا طوال فترة التصوير، واستطاع أن ينسجم سريعًا مع فريق العمل، وهو ما انعكس على جودة مشاهده وحضوره المميز على الشاشة.

وتأتي هذه الإشادات لتؤكد حالة التقدير التي حظي بها خالد مختار بعد مشاركته في فيلم "قصص"، حيث لفت الأنظار بأدائه، ونجح في تقديم شخصية قريبة من الجمهور، ما جعله أحد أبرز مفاجآت العمل الفنية بحسب آراء صناع الفيلم والنقاد الذين تابعوا التجربة.

خالد مختار الفنان خالد مختار نيللي كريم

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