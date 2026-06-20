جوري بكر تكشف لـ صدى البلد كواليس أعمالها و أسباب النجاح في رمضان.. وتؤكد: الاهتمام بالصحة النفسية سر جمالي والأمومة مصدر سعادتي | حوار

تألقت النجمة جوري بكر خلال الموسم الدرامي الرمضاني 2026 من خلال مشاركتها في ثلاثة أعمال متنوعة هي "كلهم بيحبوا مودي"، و"الست موناليزا"، و"نون النسوة"، حيث نجحت في تقديم شخصيات مختلفة نالت إعجاب الجمهور والنقاد.

وفي حوار خاص لموقع صدي البلد الاخباري تحدثت جوري بكر عن كواليس مشاركتها في هذه الأعمال، ورأيها في النجاح الذي حققته، كما كشفت عن أهمية الأمومة في حياتها وسر حفاظها على جمالها وتألقها.

في البداية.. كيف ترين مشاركتك في موسم رمضان 2026؟

أنا سعيدة جدًا بالمشاركة في أعمال "كلهم بيحبوا مودي" و"الست موناليزا" و"نون النسوة"، والحمد لله ردود الأفعال كانت جميلة ومشجعة للغاية.

وما الذي جذبك لهذه الأعمال؟

كل مسلسل كان مختلفًا تمامًا عن الآخر، سواء من حيث الشخصية أو الأحداث أو أجواء العمل. كل تجربة كانت لها طبيعة خاصة وعالم مختلف، وهذا ما شجعني على خوضها والاستمتاع بها.

كيف كانت كواليس العمل مع فرق هذه المسلسلات؟

استمتعت جدًا بالعمل مع جميع فرق العمل، سواء أمام الكاميرا أو خلفها. كان هناك تعاون وحب كبير بين الجميع، وأعتقد أن هذا انعكس على الشاشة ووصل للمشاهدين.

ما أهمية الأمومة في حياة جوري بكر؟

الأمومة بالنسبة لي من أهم الأشياء في حياتي، بل أعتبرها أجمل نعمة رزقني الله بها، وهي مصدر سعادتي وقوتي ودائمًا تمنحني طاقة إيجابية كبيرة.

دائمًا ما يشيد الجمهور بجمالك.. هل لديك سر خاص للحفاظ على تألقك؟

لا يوجد سر معين للجمال، لكني أؤمن أن الاهتمام بالصحة النفسية هو أهم شيء، لأن الراحة النفسية والرضا ينعكسان بشكل مباشر على المظهر الخارجي والشخصية بشكل عام.

ما الشخصية الأقرب إلى قلبك في مشوارك الفني؟

أنا فخورة بكل الأعمال والشخصيات التي قدمتها طوال مشواري الفني، لأن كل دور أضاف لي شيئًا جديدًا، لكن شخصية "وداد" في مسلسل "جعفر العمدة" لها مكانة خاصة جدًا عندي.

ولماذا تعتبرين شخصية وداد مميزة؟

لأنها كانت وش السعد عليّ، وقدمتني بشكل مختلف للجمهور، وحققت من خلالها نجاحًا كبيرًا وما زالت حتى الآن من الشخصيات التي يتذكرها الجمهور ويتفاعل معها.