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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جوارديولا يظهر في مدرجات مباراة المغرب وإسكتلندا بمونديال 2026

منتخب المغرب
منتخب المغرب
رباب الهواري

حرص الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني السابق لفريق مانشستر سيتي، على حضور مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الإسكتلندي من مدرجات ملعب جيليت بمدينة بوسطن الأمريكية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم 2026.
 

وجذب ظهور جوارديولا اهتمام الجماهير ووسائل الإعلام، حيث تابع المواجهة التي تمثل أهمية كبيرة للمنتخب المغربي في مشواره بالمونديال، إذ يسعى لتحقيق الفوز من أجل تعزيز حظوظه في التأهل إلى دور الـ32 من البطولة.


ودخل المنتخب المغربي اللقاء بقوة، ونجح في فرض سيطرته منذ الدقائق الأولى، بعدما افتتح إسماعيل صيباري التسجيل مبكرًا، محرزًا هدف التقدم في الدقيقة الثانية، ليمنح “أسود الأطلس” أفضلية مبكرة أمام المنتخب الإسكتلندي، وسط أجواء حماسية في المدرجات.


واعتمد الجهاز الفني للمنتخب المغربي على تشكيل متوازن، حيث تولى ياسين بونو حراسة المرمى، بينما ضم خط الدفاع كلًا من أشرف حكيمي، ونصير مزراوي، وعيسى ديوب، وشادي رياض.
وفي خط الوسط، شارك أيوب بوعدي، وعز الدين أوناحي، وإسماعيل صيباري، وبلال الخنوس، ونائل العيناوي، في محاولة لفرض السيطرة على مجريات اللعب وصناعة الفرص الهجومية.
أما في خط الهجوم، فقاد إبراهيم دياز هجمات المنتخب المغربي، معتمدًا على التحركات السريعة والضغط المتواصل على دفاع المنتخب الإسكتلندي.


ويأمل المنتخب المغربي في استثمار البداية القوية والخروج بالنقاط الثلاث، لمواصلة مشواره بنجاح في البطولة، خاصة أن الفوز سيقربه بشكل كبير من حجز بطاقة التأهل إلى الدور المقبل، في ظل المنافسة القوية التي تشهدها المجموعة الثالثة.


ويترقب عشاق الكرة العربية استمرار الأداء المميز لمنتخب المغرب، الذي يسعى لتكرار إنجازاته في البطولات الكبرى، وتقديم مستوى يليق بما يمتلكه من عناصر مميزة تجمع بين الخبرة والشباب

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