المغرب 1- 0 يتقدم على إسكتلندا في الشوط الأول



أنهى منتخب المغرب الشوط الأول متقدمًا بهدف دون مقابل أمام نظيره الإسكتلندي، في اللقاء الذي يجمع المنتخبين على ملعب جيليت بمدينة بوسطن الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم 2026.



وجاء هدف المباراة الوحيد حتى الآن في الدقيقة الثانية، بعدما نجح إسماعيل صيباري في استغلال بداية قوية لأسود الأطلس، ليودع الكرة في الشباك ويمنح منتخب بلاده أفضلية مبكرة أربكت حسابات المنتخب الإسكتلندي.



وفرض المنتخب المغربي سيطرته على مجريات الشوط الأول، حيث استحوذ على الكرة في معظم فترات اللعب، ونجح لاعبوه في تناقل التمريرات بسلاسة، مع تنويع المحاولات الهجومية والضغط المتواصل على دفاعات المنافس، وهو ما أسفر عن صناعة العديد من الفرص الخطيرة، إلا أن النتيجة بقيت عند هدف وحيد قبل نهاية النصف الأول من المباراة.



في المقابل، اكتفى المنتخب الإسكتلندي بالتراجع إلى مناطقه الدفاعية، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة التي لم تشكل خطورة حقيقية على مرمى الحارس ياسين بونو، في ظل التنظيم الدفاعي الجيد للمنتخب المغربي.

تشكيل منتخب المغرب

بدأ المدير الفني المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

وفي خط الدفاع: أشرف حكيمي، نصير مزراوي، عيسى ديوب، وشادي رياض.

أما في خط الوسط، فدفع بكل من: أيوب بوعدي، عز الدين أوناحي، إسماعيل صيباري، بلال الخنوس، ونائل العيناوي.

وفي خط الهجوم، قاد إبراهيم دياز الخط الأمامي، في محاولة لتعزيز التقدم وقيادة المنتخب المغربي نحو تحقيق فوزه الأول في البطولة، وحصد ثلاث نقاط ثمينة تعزز من فرصه في التأهل إلى الدور المقبل، إذا واصل الأداء القوي الذي ظهر به خلال الشوط الأول.