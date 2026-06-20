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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

التحالف الدولي يستهدف سامي العريدي القيادي بتنظيم حراس الدين

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أفادت مصادر محلية سورية بأن المستهدف في غارة التحالف الدولي على ريف إدلب هو القيادي في تنظيم "حراس الدين" سابقاً سامي العريدي وبعض مرافقيه.

ومنذ قليل ؛ أفادت مصادر سورية بتنفيذ طيران مسير يعتقد أنه "للتحالف الدولي" لغارات على مقر للحزب الإسلامي التركستاني بريف إدلب شمال غرب سوريا.

وذكرت المصادر ذاتها أن  دورية للاحتلال الإسرائيلي توغلت بين بلدتي حيران والرفيد بريف القنيطرة الجنوبي جنوبي البلاد.

وفي وقت سابق ؛ أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية،  بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثار- خلال اتصال أجراه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الآونة الأخيرة- انسحاب إسرائيل من مواقع جنوبي لبنان، ومن الجانب السوري من جبل الشيخ.

وقالت الصحيفة، إن نقاشات أجريت في إسرائيل على مدى الأسابيع الأخيرة ركزت على نطاق عمل الجيش الإسرائيلي في لبنان وسوريا، بينما تقترب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى مذكرة تفاهم من أجل إنهاء الحرب.

سوريا قوات التحالف الدولي تنظيم حراس الدين ريف إدلب

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