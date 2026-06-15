بين الإسكندرية وطرطوس.. سوريا تعلن تخريب كابل بحري وتعطيل الإنترنت في مناطق واسعة

أعلنت السلطات السورية، يوم الاثنين عن تخريب كابل بحري دولي بين مدينتي طرطوس والإسكندرية، ما تسبب في انقطاع خدمة الإنترنت في بعض المناطق ستتأثر لحين إصلاح الكابل الذي تعرض للتخريب.

وأكدت وزارة الاتصالات السورية، تأثر خدمات الإنترنت لشريحة واسعة في المحافظات السورية بعد تخريب الكابل البحري، مضيفة أن عودة الإنترنت ستحتاج لوقت بعد تخريب الكابل.

وأشارت إلى أن السلطات، باشرت فور وقوع الحادث باتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لمعالجة آثار التخريب والحد من انعكاساته على الخدمات، وتعمل على استقدام خبرات فنية متخصصة للمشاركة في أعمال إصلاح الكابل وإعادة السعات المتضررة إلى الخدمة بأسرع وقت.