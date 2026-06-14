مقتل شاب في سوريا إثر مشاجرة عقب مباراة كرة قدم

قتل شاب سوري يبلغ من العمر 18 عاما خلال مشاجرة بين مجموعة من الشبان في قرية أبو غارة بريف القنيطرة الجنوبي عقب مباراة كرة قدم، بحسب Rt.



و بحسب القناة، أفادت مصادر بأن خلافاً رياضياً نشب بين عدد من الشبان عقب نهاية المباراة التي أُقيمت على أرض ملعب قرية قصيبة الجارة، وسرعان ما تطور الخلاف إلى عراك واشتباكات بالأيادي الأمر الذي أسفر عن وفاة الشاب نتيجة الضرب الذي تعرض له أثناء العراك.

في حين بدأت أجهزة الأمن المحلية والسلطات المختصة التحقيق في الموضوع لمعرفة ملابسات الحادث بدقة وتحديد هوية المسؤولين بشكل مباشر عن قتل الشاب من أجل تقديمهم للمحاكمة.

وسادت حالة من القلق والترقب في المنطقة نتيجة الغضب من تحول مباريات محلية تحمل عادة طابع التنافس الرياضي العادي إلى مشاجرات دامية، وغير مبررة والخوف من ردود الفعل المحتملة نتيجة الحادث المأساوي.