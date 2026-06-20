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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غارات على مقر الحزب الإسلامي التركستاني بريف إدلب شمال غرب سوريا

طائرات مسيرة
طائرات مسيرة
محمود نوفل

أفادت مصادر سورية بتنفيذ طيران مسير يعتقد أنه "للتحالف الدولي" لغارات على مقر للحزب الإسلامي التركستاني بريف إدلب شمال غرب سوريا.

وذكرت المصادر ذاتها أن  دورية للاحتلال الإسرائيلي توغلت بين بلدتي حيران والرفيد بريف القنيطرة الجنوبي جنوبي البلاد.

وفي وقت سابق ؛ أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية،  بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثار- خلال اتصال أجراه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الآونة الأخيرة- انسحاب إسرائيل من مواقع جنوبي لبنان، ومن الجانب السوري من جبل الشيخ.

وقالت الصحيفة، إن نقاشات أجريت في إسرائيل على مدى الأسابيع الأخيرة ركزت على نطاق عمل الجيش الإسرائيلي في لبنان وسوريا، بينما تقترب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى مذكرة تفاهم من أجل إنهاء الحرب.

وبحسب التقرير، تشمل الخيارات المطروحة “انسحاب الجيش الإسرائيلي من النقاط الخمس التي يحتفظ بها في جنوب لبنان”، ومن المنطقة الواقعة على الجانب السوري من جبل الشيخ".

وأوضحت المصادر الإسرائيلية أن المسئولين يركزون حاليا على تقييم تأثير هذه الخطوات على مستوى التهديدات الأمنية، إضافة إلى تداعياتها السياسية والاستراتيجية.

سوريا جيش الاحتلال لبنان الولايات المتحدة إيران

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