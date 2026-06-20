اصطفاف المعدات شرق النيل ببني سويف ضمن خطة التعامل مع الأزمات الطارئة

تابع اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، جاهزية واستعدادات الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية، للتعامل مع أي أزمة محتملة،وفي إطار توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بمراجعة خطط الاستعدادات للتعامل مع الأزمات المحتملة والمواقف الطارئة.

جاء ذلك خلال جولته،مساء اليوم،لموقع الاصطفاف بشرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة، تفقد خلالها بروفة اصطفاف، شملت نسبة من المعدات المتاحة لدى الوحدات المحلية ومجالسها القروية والأجهزة والجهات التنفيذية والقطاعات والمرافق،من سيارات وقلابات ولوادر وأوناش وسيارات إسعاف وحماية مدنية والتي تم اصطفافها في طابور عرض

ناقش السكرتير العام المساعد مع الفنيين والسائقين القائمين على تشغيل المعدات التفاصيل الخاصة بنوعية وطبيعة عمل كل معدة وموقفها من الصيانة ومدى جاهزيتها وتوافر مستلزمات الأمان والطوارئ بكل نوع.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف بالمتابعة والمراجعة الميدانية لكافة المعدات، وصيانتها، لرفع كفاءتها بشكل منتظم،مع التأكيد على أهمية التدريب المستمر للعنصر البشري القائم على تشغيل المركبات لرفع قدراتهم الفنية لضمان الاستغلال الأمثل لتلك المعدات وتحقيق الغرض منها في التعامل مع الأزمة وإزالة الآثار الناتجة عنها والتدريب على سرعة تقدير الموقف واتخاذ القرار السليم في الوقت والمكان المناسبين.



