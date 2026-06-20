رئيس البرازيلي يسخر من غياب نيمار عن المنتخب : يعمل من المنزل

أثار رئيس البرازيل، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، جدلًا واسعًا بعدما وجه انتقادات ساخرة إلى نجم المنتخب البرازيلي نيمار، على خلفية غيابه عن مباريات منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026 بسبب الإصابة.

ويواصل نيمار الابتعاد عن صفوف المنتخب، بعدما غاب عن المباراة الافتتاحية أمام منتخب المغرب، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، كما تأكد استمرار غيابه عن المواجهة الثانية أمام منتخب هايتي ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية.

تصريحات ساخرة من رئيس البرازيل

وخلال حديثه قبل ساعات من مواجهة البرازيل وهايتي، أطلق لولا دا سيلفا تصريحات لافتة، سخر فيها من غياب نيمار، قائلًا إن اللاعب أصبح أول لاعب في العالم يتم استدعاؤه للمشاركة وهو في منزله، في إشارة ساخرة إلى ابتعاده عن الملاعب بسبب الإصابة.

وأضاف الرئيس البرازيلي أن المستقبل قد يشهد اختيار تشكيل المنتخب بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، معتبرًا أن ذلك قد ينتج فريقًا يضم أحد عشر لاعبًا بمستوى الأسطورة بيليه، في تعليق أثار تفاعلًا واسعًا.

مقارنة مع مارتا

ولم تتوقف تصريحات لولا عند هذا الحد، إذ عقد مقارنة بين نيمار وأسطورة كرة القدم البرازيلية مارتا، مؤكدًا أنه إذا طُرح عليه سؤال حول أفضل لاعب في العالم، فإنه سيختار مارتا، في رسالة حملت انتقادًا واضحًا لنجم المنتخب البرازيلي.

خلفية الخلاف

وتأتي تصريحات رئيس البرازيل في ظل العلاقة المتوترة بين الطرفين، بعدما أعلن نيمار خلال الانتخابات الرئاسية السابقة دعمه العلني للرئيس السابق جاير بولسونارو، المنافس السياسي للولا دا سيلفا، وهو ما فتح الباب أمام توتر واضح بين الجانبين.

ويترقب الشارع البرازيلي موعد عودة نيمار إلى الملاعب، في ظل حاجة المنتخب إلى خدماته خلال مشوار كأس العالم، بينما تستمر تصريحات رئيس البلاد في إثارة الجدل، خاصة مع تزامنها مع مشاركة المنتخب في البطولة العالمية