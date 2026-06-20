قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احجز شقتك الآن بأقل فائدة وأطول مدة سداد.. الأوراق المطلوبة في سكن لكل المصريين 2026
تعرف على مواعيد عرض وسعر تذكرةً مسرحية متولي وشفيقة
حمزة عبد الكريم يقترب من الحلم.. فرصة قريبة مع الفريق الأول لبرشلونة
خبير أسري: ليس كل محتال مريضًا نفسيًا.. والكذب المتعمد اختيار لتحقيق المكاسب
هل الفقراء أفضل من الأغنياء يوم القيامة؟ .. دار الإفتاء تجيب
أسرع مكرونة كريمي بالدجاج في 15 دقيقة.. طعم المطاعم بمكونات اقتصادية
تشكيل البرازيل الرسمي أمام هايتي في كأس العالم 2026
مدرب منتخب توتس : مواجهة اليابان تتطلب الكمال والعمل الجماعي
تيري هنري: لا تحاول أن تفهم ميسي.. فقط استمتع بما يقدمه
جوري بكر لـ صدى البلد: الأمومة أجمل نعمة في حياتي.. وسأظل دائمًا صديقة لابني
ليلة أسطورية.. روبي تشعل العاصمة الجديدة بحفل جماهيري وتشجع منتخب مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس البرازيلي يسخر من غياب نيمار عن المنتخب : يعمل من المنزل

نيمار
نيمار
رباب الهواري

أثار رئيس البرازيل، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، جدلًا واسعًا بعدما وجه انتقادات ساخرة إلى نجم المنتخب البرازيلي نيمار، على خلفية غيابه عن مباريات منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026 بسبب الإصابة.

ويواصل نيمار الابتعاد عن صفوف المنتخب، بعدما غاب عن المباراة الافتتاحية أمام منتخب المغرب، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، كما تأكد استمرار غيابه عن المواجهة الثانية أمام منتخب هايتي ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية.

تصريحات ساخرة من رئيس البرازيل

وخلال حديثه قبل ساعات من مواجهة البرازيل وهايتي، أطلق لولا دا سيلفا تصريحات لافتة، سخر فيها من غياب نيمار، قائلًا إن اللاعب أصبح أول لاعب في العالم يتم استدعاؤه للمشاركة وهو في منزله، في إشارة ساخرة إلى ابتعاده عن الملاعب بسبب الإصابة.

وأضاف الرئيس البرازيلي أن المستقبل قد يشهد اختيار تشكيل المنتخب بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، معتبرًا أن ذلك قد ينتج فريقًا يضم أحد عشر لاعبًا بمستوى الأسطورة بيليه، في تعليق أثار تفاعلًا واسعًا.

مقارنة مع مارتا

ولم تتوقف تصريحات لولا عند هذا الحد، إذ عقد مقارنة بين نيمار وأسطورة كرة القدم البرازيلية مارتا، مؤكدًا أنه إذا طُرح عليه سؤال حول أفضل لاعب في العالم، فإنه سيختار مارتا، في رسالة حملت انتقادًا واضحًا لنجم المنتخب البرازيلي.

خلفية الخلاف

وتأتي تصريحات رئيس البرازيل في ظل العلاقة المتوترة بين الطرفين، بعدما أعلن نيمار خلال الانتخابات الرئاسية السابقة دعمه العلني للرئيس السابق جاير بولسونارو، المنافس السياسي للولا دا سيلفا، وهو ما فتح الباب أمام توتر واضح بين الجانبين.

ويترقب الشارع البرازيلي موعد عودة نيمار إلى الملاعب، في ظل حاجة المنتخب إلى خدماته خلال مشوار كأس العالم، بينما تستمر تصريحات رئيس البلاد في إثارة الجدل، خاصة مع تزامنها مع مشاركة المنتخب في البطولة العالمية

نيمار البرازيل كأس العالم اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

انخفاض جديد لـ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.. وصل كام؟

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات .. برقم الجلوس

الفتاة هدير ضحية الحادث

دفن جثمان فتاة سيارة القهوة والتحقيق مع القاصر المتهمة بدهسها بحدائق الاهرام

أصحاب المعاشات

بنسبة الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026

هدير ضحية الدهس

سرعة جنونية وقاصر بدون رخصة.. القصة الكاملة لدهس هدير بائعة الشاي في حدائق الأهرام

الايجار التمليكي

الشروط والأوراق المطلوبة لحجز شقق الايجار التكميلي لمحدودي ومتوسطي الدخل

سعر الذهب

1600 جنيه.. هبوط حاد يضرب سعر الذهب وعيار 21 مفاجأة غير متوقعة

لقطات من الحادث

12ساعة تحقيقات قلبت الموازين.. كيف غيرت نيابة الطفل مسار قضية دهس بائعة الشاي؟

ترشيحاتنا

بيرين سات

بعد إيجابية عينة زوجها.. مفاجأة في نتيجة عينة بيرين سات لتحليل المخدرات

إلهام شاهين

إلهام شاهين تبدأ تصوير حين يكتب الحب.. قريبا

عمر حسن يوسف

الرزانة أعادت لي حياتي.. عمر حسن يوسف يحتفل بمرور 1095يوما على التعافي من تناول الكحوليات

بالصور

أسرع مكرونة كريمي بالدجاج في 15 دقيقة.. طعم المطاعم بمكونات اقتصادية

أسرع مكرونة كريمي بالدجاج في 15 دقيقة فقط.
أسرع مكرونة كريمي بالدجاج في 15 دقيقة فقط.
أسرع مكرونة كريمي بالدجاج في 15 دقيقة فقط.

طريقة إزالة رائحة السمك من اليدين.. حيل بسيطة من المطبخ تخلصك من الإحراج

طريقة إزالة رائحة السمك من اليدين بسرعة
طريقة إزالة رائحة السمك من اليدين بسرعة
طريقة إزالة رائحة السمك من اليدين بسرعة

طريقة تقطيع البصل بدون دموع نهائيًا.. خدعة بسيطة تغير تجربتك في المطبخ للأبد

طريقة تقطيع البصل بدون دموع نهائيًا
طريقة تقطيع البصل بدون دموع نهائيًا
طريقة تقطيع البصل بدون دموع نهائيًا

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 20 يونيو 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت 20 يونيو 2026
حظك اليوم السبت 20 يونيو 2026
حظك اليوم السبت 20 يونيو 2026

فيديو

صورة من الجنازة

وزير الدفاع يتقدم الجنازة العسكرية للفريق يوسف عفيفي أحد قادة حرب أكتوبر.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

المزيد