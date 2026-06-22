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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بروتوكول تعاون بين العمل ومنصة شغلني لتأهيل وتشغيل الشباب بالداخل والخارج

جانب من توقيع الاتفاقية
جانب من توقيع الاتفاقية

شهد وزير العمل حسن رداد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة العمل وشركة "شغلني للتوظيف"، ليمثل هذا الاتفاق نموذجاً جديداً للشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص في توسيع قاعدة التشغيل، وتحسين جودة التدريب، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب في مختلف المحافظات..يأتي هذا التوقيع تتويجاً للقاء تحضيري موسع سابق عقده الوزير بمكتبه بالعاصمة الجديدة مع وفد رفيع المستوى من مجلس إدارة ومساهمي الشركة، بحضور رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.. وقد وقع على البروتوكول بمقر الوزارة في الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة، السيدة/ ياسمين ممدوح حسن محمد، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بصفتها مفوضة عن وزارة العمل، ومن جانب شركة "شغلني" السيد/ عمر محمد عمرو عبد الغفار خليفة، رئيس مجلس إدارة الشركة، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين... وأكد وزير العمل حسن رداد حرص الوزارة على الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مجالات التدريب والتشغيل وتوفير فرص العمل، بما يسهم في تأهيل الكوادر المصرية وفق احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وتعزيز الشراكة مع الشركات والمنصات المتخصصة في التوظيف..وكان اللقاء التحضيري للاتفاق قد ضم وفداً رفيعاً من شركة "شغلني" ضم إلى جانب المهندس نجيب ساويرس كلاً من: عمر خليفة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، والمهندس أحمد طارق خليل، رئيس مجلس إدارة B.Well\ Network، والسيدة نيفين الطاهري، رئيس مجلس إدارة شركة 138 بيراميدز وعضو مجلس النواب، والمهندس أيمن عباس، رئيس مجلس إدارة شركة إي فنتشرز القابضة ومجموعة إنترو القابضة، والمهندس شريف رمضان، المدير التنفيذي لشركة إي فنتشرز القابضة.. واستمع الوزير خلاله إلى عرض حول نشاط "شغلني" كمنصة تأسست عام 2015 لتسهيل وصول الباحثين عن عمل إلى الوظائف عبر منصتها الإلكترونية ومراكزها الميدانية..

ويتضمن البروتوكول، الممتد لمدة عام كامل قابل للتجديد، خطة تنفيذية عاجلة ترتكز على عدة محاور رئيسية، حيث تلتزم شركة "شغلني" على بتوفير وتركيب شاشات رقمية ونقاط تواجد للمنصة داخل مكاتب التشغيل التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية لعرض الوظائف عبر رموز الاستجابة السريعة (QR\ Code) للتقديم المباشر... كما ينص على نشر فرص العمل بصفة دورية (كل أسبوعين على الأقل) عبر منصات وزارة العمل الرسمية لزيادة فرص وصول الشباب للوظائف المتاحة...ويشمل التعاون إطلاق مبادرة "فرصة جديدة" التي تستهدف دعم وتشبيك الخبرات وطالبي العمل فوق سن الأربعين لدمجهم في سوق العمل... بالإضافة إلى تقديم الشركة خصومات تصل إلى 40% على باقات التوظيف للشركات المنضمة عبر منظومة الوزارة، والتزامها بإيجاد فرص عمل لائقة لخريجي مراكز التدريب المهني والمنح الوزارية...كما اتفق الجانبان على التوسع في الاستفادة من مراكز التدريب المهني بمحافظات الصعيد، وبخاصة في محافظتي سوهاج وقنا، حيث يتيح البروتوكول للشركة استخدام ورش مركز تدريب مهني الكوثر بسوهاج "ورشة الفندقة الشاملة" لتنفيذ برامج تدريبية مجانية متخصصة في قطاع السياحة والفنادق على نفقة الشركة بالكامل.. وشملت خطة العمل المشتركة وضع آليات لربط العملية التدريبية باحتياجات سوق العمل الفعلية في قطاعات استراتيجية، وعلى رأسها صناعة السيارات والمجالات الصناعية المرتبطة بها، إلى جانب تأهيل الكوادر المصرية وتدريبها للعمل في الأسواق الخارجية وفق المعايير المطلوبة، وتفعيل شبكة "شغلني" داخل وحدات المرور لتسهيل وصول السائقين والباحثين عن عمل إلى فرص التشغيل...وقد وضع البروتوكول حماية المواطنين على رأس أولوياته،  على أن تلزم شركة "شغلني" بعدم تحصيل أي مبالغ مالية نهائياً من طالبي العمل أو المتدربين نظير توفير الوظائف أو حضور الدورات التخصصية، وفي ختام الفعاليات، وجّه وزير العمل بتتشكيل لجنة مشتركة فورية بين الوزارة والشركة لوضع الآليات التنفيذية العاجلة لتفعيل محاور البروتوكول، ومتابعة تنفيذها من خلال تقارير دورية ربع سنوية تضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع في ملفي التدريب والتشغيل.

وزارة العمل حسن رداد شغلني القطاع الخاص

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