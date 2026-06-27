مينا مسعود وزوجته يشجعان منتخب مصر بفيديو طريف من مدرجات كأس العالم 2026

حرص النجم العالمي المصري مينا مسعود، برفقة زوجته إميلي شاه، على مساندة منتخب مصر خلال مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، حيث تواجدا في مدرجات ملعب مباراة مصر وإيران، الأخيرة للفراعنة في دور المجموعات، وشاركا الجمهور لحظات طريفة من أجواء اللقاء.

ونشرت إميلي شاه عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" مقطع فيديو جمعها بزوجها من داخل المدرجات في مدينة سياتل الأمريكية، وظهر مينا مرتديًا القميص الرسمي لمنتخب مصر، بينما اختارت زوجته الظهور باللون الأحمر دعمًا للفراعنة.

وخلال الفيديو، سألت إميلي زوجها ما إذا كان يستمتع بالمباراة رغم جلوسهما في المدرجات، ليرد مازحًا: "نحن نجلس في كأس العالم"، في إشارة إلى سعادته الكبيرة بمجرد التواجد داخل أجواء المونديال، مؤكدًا أن حضور البطولة في حد ذاته تجربة استثنائية لا تُنسى.

واختُتم الفيديو بلقطة للشاشة الرئيسية داخل الملعب، والتي ظهر عليها شعار بطولة FIFA World Cup 2026، في مشهد عكس الحماس والأجواء المميزة التي يعيشها المشجعون.

وكان مينا مسعود قد شارك جمهوره قبل أيام بمجموعة من الصور ومقاطع الفيديو عبر حسابه على "إنستجرام"، وثّق خلالها متابعته لإحدى مباريات كأس العالم من على متن رحلة للخطوط الجوية التركية، وعلّق قائلًا: "أجواء كأس العالم على متن رحلة للخطوط الجوية التركية على ارتفاع 30 ألف قدم"، في لقطة لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيه.



https://www.instagram.com/reel/DaE8YE6Cr0K/?igsh=MTh4bmV1ZGl2c21h