رغم خروج إيران من كأس العالم.. نويي: أشعر بالفخر

علق أمير قلعة نويي مدرب منتخب إيران، على خروج منتخب بلاده من بطولة كأس العالم من دور المجموعات بعد احتلال المركز الثالث بالمجموعة السابعة برصيد 3 نقاط.

وقال نويي في تصريحات صحفية: “أشعر بالفخر تجاه بلادي، الشعب الإيراني وفريقي، لقد استمتع الجميع بالمباراة ولكن يبدو أن الحظ لم يحالفنا”.

تعليق مدرب إيران

وأضاف: “هناك أهداف تكون تسلل بفارق 5 سم، و10 سم، و30 سم، لم يتحقق العدل الكروي رغم كل المشاكل التي واجهناها، لم يكن هذا عدلًا، لا أدري، ربما يكون هذا اختبارًا من الله”.

واختتم: “كان فريقنا متكاملًا هجوميًا، لسوء الحظ أهدرنا ضربة جزاء، علينا انتظار مباريات الغد لمعرفة مصير تأهلنا، أود أن أشكر كافة مشجعي المنتخب، داخل الملعب وخارجه، أتمنى لـ مصر التوفيق في باقي مشوارها في البطولة، إنه فريق كبير”.