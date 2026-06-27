قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1000 جنيه دفعة واحدة.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات
إعصاران يضربان سواحل اليابان ويتسببان في سقوط قتلى وانهيارات أرضية وتعطيل واسع للنقل
إعصاران يضربان سواحل اليابان ويتسببان في سقوط قتلى وانهيارات أرضية وتعطيل واسع للنقل
الوزراء: استضافة مصر للمهرجان العالمي لريادة الأعمال ثقة دولية باقتصادها
بالتوقيتات.. مواعيد مواجهات منتخب مصر في دور الـ 32 و16 حال الصعود
صحة الغربية: لا ضحايا أو مصابين في حادث خروج عربات قطار عن قضبان كفر الزيات .. صور
خروج عربات قطار القاهرة ـ الإسكندرية عن القضبان .. صور
رئيس الكونغو يدعم المنتخب قبل مباراته الحاسمة أمام أوزبكستان
محافظ القاهرة يشهد الإعلان الرسمي عن استضافة مصر للمهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026
سيدة تركية تزعم أنها ابنة ترامب وتطلب لقاءه خلال قمة الناتو: سأكون أسعد فتاة في العالم
لاعب إيران باكيا بعد الخروج من كأس العالم: ما ذنبنا؟
اتفاق إسرائيلي ـ لبناني برعاية أمريكية.. خارطة طريق للسلام أم هدنة مؤقتة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعب إيران باكيا بعد الخروج من كأس العالم: ما ذنبنا؟

منتخب إيران
منتخب إيران
مجدي سلامة

بكى رامين رضائيان لاعب منتخب إيران، بعد الخروج من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وقال لاعب إيران في تصريحات صحفية: “لا شئ، لا أدري ما يتعين علي قوله، لا أعرف لماذا نحن غير محظوظون هكذا، مرة، مرتين، ثلاث، أربع وخمس مرات، لا أدرى ما الذنب الذي ارتكبه شعبنا، لا أدري، كل ما أتمناه هو التأهل حتى يتحسن الناس”.

وتابع: “كنا مستعدين للموت اليوم أو أي شئ آخر، كل ما رغبنا به هو إسعاد الشعب الإيراني، نحن قاتل، منذ 3 أشهر تقريبًا، دون أي توقعات، لم نطلب نحن اللاعبون أي شئ من أحد”.

وأضاف: “اللاعبون شرفاء، بذلوا كل ما لديهم من أجل إسعاد الشعب وحبًا فيهم، ولكنني لا أدري لماذا لم يتحقق ما رغبنا به، لقد لعبنا بشكل رائع، لا أدري لماذا؟!، نحن نحبكم كثيرًا يا شعب إيران، نحبكم كثيرًا، آسفون، لا يسعني إلا الاعتذار، كلنا نشعر بالخجل، أنتم تستحقون الأفضل في العالم، أتمنى أن نتأهل وندخل السرور إلى قلوبكم ولو بشكل قليل”.

لاعب إيران

واختتم: “كان لاعبو منتخب مصر سعداء للغاية بعد تحقيق التعادل، وهذا يدل على أنهم خاضوا مباراة صعبة ضدنا”.

إيران رامين رضائيان كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الحق اشتري عشان هيغلى.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة عن الأسعار

مياه الشرب

اليوم لمدة 6 ساعات.. قطع مياه الشرب عن هذه المناطق بالجيزة

أسعار البيض

بعد التراجع الأخير.. مفاجأة فى أسعار البيض اليوم فى الأسواق

منتخب مصر

تركي آل الشيخ يعلق على مباراة مصر وإيران: الحكم مش سالك

ساديو ماني

ساديو ماني يدعم الفراعنة بعد التأهل لدور 32 بكأس العالم

منتخب مصر

مصر في دور الـ32 بكأس العالم 2026.. تعرف على قائمة المتأهلين فى المونديال حتي الآن

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة سيدة لقيت مصرعها على يد طليقها بالإسكندرية

خلص عليها قدام عيالها.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة سيدة لقيت مصرعها على يد طليقها بالإسكندرية

الدواجن

55 جنيها للكيلو.. مفاجأة للمواطنين بشأن أسعار الدواجن

ترشيحاتنا

مريم ووالدتها

ارجعيلي يا مريم.. وفاة ابنة الكاتبة رضوى العوضي

جيهان الشماشرجي

أصبح علامة مميزة في إطلالاتها.. سر شعر جيهان الشماشرجي بعد تصدرها التريند

الحواوشي

طريقة عمل الحواوشي.. وصفة سهلة بطعم المحلات لعزومة مميزة

بالصور

إنشاء مركز وطنى للطباعة ثلاثية الأبعاد لخدمة مؤسسات الدولة

صورة من التوقيع
صورة من التوقيع
صورة من التوقيع

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركي نسر الأناضول 2026 بتركيا

صورة من التدريب
صورة من التدريب
صورة من التدريب

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي
رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي
رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي

لوك لافت .. منة عرفة تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

فيديو

أرانب أمريكا

قرون سوداء وأشكال غريبة.. ماذا يحدث للأرانب البرية في أمريكا؟

إيبولا

إيبولا في فرنسا.. ماذا نعرف عن الفيروس الأخطر عالمياً

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

السحر الأسود والمونديال

السحر الأسود والمونديال.. من هاري كين إلى رونالدو حكاية مرعـبة بكأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد