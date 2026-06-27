لاعب إيران باكيا بعد الخروج من كأس العالم: ما ذنبنا؟

بكى رامين رضائيان لاعب منتخب إيران، بعد الخروج من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وقال لاعب إيران في تصريحات صحفية: “لا شئ، لا أدري ما يتعين علي قوله، لا أعرف لماذا نحن غير محظوظون هكذا، مرة، مرتين، ثلاث، أربع وخمس مرات، لا أدرى ما الذنب الذي ارتكبه شعبنا، لا أدري، كل ما أتمناه هو التأهل حتى يتحسن الناس”.

وتابع: “كنا مستعدين للموت اليوم أو أي شئ آخر، كل ما رغبنا به هو إسعاد الشعب الإيراني، نحن قاتل، منذ 3 أشهر تقريبًا، دون أي توقعات، لم نطلب نحن اللاعبون أي شئ من أحد”.

وأضاف: “اللاعبون شرفاء، بذلوا كل ما لديهم من أجل إسعاد الشعب وحبًا فيهم، ولكنني لا أدري لماذا لم يتحقق ما رغبنا به، لقد لعبنا بشكل رائع، لا أدري لماذا؟!، نحن نحبكم كثيرًا يا شعب إيران، نحبكم كثيرًا، آسفون، لا يسعني إلا الاعتذار، كلنا نشعر بالخجل، أنتم تستحقون الأفضل في العالم، أتمنى أن نتأهل وندخل السرور إلى قلوبكم ولو بشكل قليل”.

لاعب إيران

واختتم: “كان لاعبو منتخب مصر سعداء للغاية بعد تحقيق التعادل، وهذا يدل على أنهم خاضوا مباراة صعبة ضدنا”.