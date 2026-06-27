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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنجلترا تبحث عن الصدارة أمام بنما في ختام دور المجموعات

منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا
حسام الحارتي

يتطلع منتخب إنجلترا إلى إنهاء مشواره في دور المجموعات بأفضل صورة عندما يواجه منتخب بنما في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية عشرة ضمن بطولة كأس العالم FIFA 2026™، في مواجهة تبدو نظرياً في صالح "الأسود الثلاثة"، الذين يسعون للعودة إلى سكة الانتصارات وحسم صدارة المجموعة.

في المقابل، يخوض منتخب بنما المباراة بعد فقدانه آمال التأهل إلى الدور التالي، إثر خسارته في أول جولتين أمام غانا وكرواتيا بالنتيجة ذاتها (1-0)، ليبقى في المركز الأخير دون رصيد من النقاط. 

ويأمل المنتخب البنمي في تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية يودع بها البطولة بصورة مشرفة.

مباراة بنما وإنجلترا تُبث مباشرة فجر الأحد عند الساعة 00:00 صباحاً عبر beIN SPORTS MAX 1.

أبدى هاري كين، مهاجم منتخب إنجلترا، استعداده لتكرار أحد أبرز إنجازاته الفردية في كأس العالم 2026، مؤكدًا أنه لا يمانع تسجيل "هاتريك غير مثالي" مجددًا إذا كان ذلك في مصلحة منتخب بلاده خلال المرحلة المقبلة من البطولة.

وخاض المنتخب الإنجليزي مباراتين في دور المجموعات، حيث حقق الفوز على كرواتيا بنتيجة 4-2، قبل أن يتعادل سلبيًا مع غانا، في نتيجة أجلت حسم صدارة المجموعة إلى الجولة الثالثة والأخيرة أمام بنما.

ويملك المنتخب الإنجليزي فرصة قوية لحسم المركز الأول، إلا أن التعثر أمام غانا جعل المهمة أكثر تعقيدًا، خاصة في ظل أهمية الصدارة لتفادي مواجهات صعبة محتملة في الأدوار الإقصائية أمام منتخبات مثل إسبانيا والبرتغال.

ويشير كين في حديثه إلى الهاتريك الذي سجله في كأس العالم 2018 أمام بنما، في المباراة التي انتهت بفوز إنجلترا بنتيجة 6-1، مؤكدًا أنه لا يمانع تكرار هذا السيناريو من جديد في المواجهة المقبلة أمام نفس الخصم.

وقال كين في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية:"هدفان من ركلات جزاء وهدف محظوظ، بصراحة لم يكن أفضل هاتريك في مسيرتي، لكن بالتأكيد سأقبل تكرار ذلك في المباراة المقبلة".

وأضاف مهاجم إنجلترا: "المدرب توماس توخيل سيكون واضحًا في قراراته، وقد يجري بعض التغييرات للحفاظ على جاهزية الفريق، ونحن نعلم أن المشوار لا يزال طويلًا، لكننا في وضع جيد".

وتابع كين: "مواجهة بنما ستكون مختلفة، وأي لاعب سيشارك سيكون مطالبًا بالدخول بقوة، وقد نحتاج لاختراق دفاع منظم، لكن هذا جزء من دورنا كفريق".

واختتم تصريحاته قائلاً: "لا تزال أمامنا مباريات عديدة، وكل اللاعبين جاهزون للمشاركة متى طُلب منهم ذلك".

منتخب إنجلترا دور المجموعات منتخب بنما بطولة كأس العالم FIFA 2026™ حسم صدارة المجموعة المنتخب البنمي

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