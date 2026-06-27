زوجة حسام حسن تفاجئه بسؤال على الهواء.. ورسائل مؤثرة للجماهير قبل مواجهة أستراليا

في مداخلة اتسمت بالأجواء العائلية والإنسانية، فاجأت زوجة حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، زوجها بسؤال مفاجئ خلال حديثه، في لقطة لاقت تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.

منتخب مصر

وخلال المداخلة، حرص حسام حسن على توجيه الشكر لكل من دعمه، قائلًا إن الفضل بعد الله يعود لأسرته وكل من يسانده بالدعاء، مضيفًا: “بعد ربنا وأنتِ والولاد، والإخوات اللي برا اللي بيدعولنا.. مبروك ليك ولشعب مصر كله.”

كما وجّه رسالة محبة لزوجته، مؤكدًا أنها السند الحقيقي له، وقال: “أنتِ العمر معايا والسند، وربنا يخليكي ليا وللولاد، وربنا يحفظهم إن شاء الله.”

وطالب حسام حسن الجماهير المصرية بمواصلة دعم المنتخب والدعاء له، معربًا عن أمله في تحقيق الفوز خلال مواجهة أستراليا، قائلًا: “دعينا كل الناس في مصر يدعولنا على طول، وإن شاء الله نكسب ماتش أستراليا، ومصر تستاهل كل خير، ونفسي أفرح الناس.”

واختُتمت المداخلة بلحظة عفوية بعدما وجهت له زوجته سؤالًا مفاجئًا، ليرد عليها بكلمات حملت الكثير من الود والدعم، قائلًا: “إن شاء الله يا حبيبتي… وأنتِ معايا بإذن الله.”

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع، مشيدين بالأجواء الأسرية والرسائل الإيجابية التي حملها حديث حسام حسن، خاصة دعوته للجماهير لمساندة المنتخب قبل المواجهة المرتقبة أمام أستراليا.