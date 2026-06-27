رئيس الكونغو يدعم المنتخب قبل مباراته الحاسمة أمام أوزبكستان

دعم فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية منتخب بلاده في رسالة حماسية قبيل مباراته الحاسمة في كأس العالم ‌لكرة القدم أمام أوزبكستان في أتلانتا.

وقال تشيسكيدي في رسالة على حساب الرئاسة بمنصة إكس للتواصل الاجتماعي "هذه المواجهة ليست مجرد مباراة كرة قدم. إنها لحظة وحدة وطنية، لحظة سيتطلع فيها شعب بأكمله نحو نفس الاتجاه، ⁠بنفس الحماس، ونفس الأمل، ونفس الحب للعَلم".

وحصدت جمهورية الكونغو الديمقراطية نقطة واحدة من مباراتين في المجموعة الحادية عشرة بعد تعادلها 1-1 مع البرتغال وخسارتها 1-صفر أمام كولومبيا.

ويتعين عليها الفوز على أوزبكستان لمواصلة مشوارها في البطولة.

وخسرت أوزبكستان مباراتيها لكن لا يزال بإمكانها التأهل للمرحلة التالية حال الفوز.