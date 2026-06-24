كولومبيا تفوز على الكونغو 1 - 0 وتلحق بالمتأهلين لدور الـ 32 للمونديال

حسم منتخب كولومبيا تأهله إلى دور الـ 32 ببطولة كأس العالم 2026، بعد فوزه الثمين على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف دون مقابل، صباح اليوم الأربعاء، على ملعب "جوادالاخارا" في المكسيك، في ختام منافسات الجولة الثانية للمجموعة الحادية عشرة للمونديال.

وحقق المنتخب الكولومبي اليوم فوزه الثاني على التوالي في دور المجموعات، بعد تغلبه في الجولة الأولى على منتخب أوزبكستان بنتيجة 3 - 1، ليحجز مقعده دور الـ 32.

جاء هدف منتخب كولومبيا والمباراة الوحيد في الدقيقة 67 عبر الظهير الأيمن دانييل مونوز الذي سدد من داخل منطقة الجزاء، لتصطدم الكرة بقدم أحد مدافعي الكونغو، وتسكن الشباك.

وخطف منتخب كولومبيا صدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط، متفوقا على منتخب البرتغال الذي تراجع للمركز الثاني برصيد أربع نقاط، فيما ظل منتخب الكونغو برصيد نقطة وحيدة في المركز الثالث، بينما يتذيل الترتيب منتخب أوزبكستان بدون نقاط.

وفي الجولة الثالثة والحاسمة، سيلتقي المنتخب الكولومبي مع نظيره البرتغالي، فيما ستلعب الكونغو الديمقراطية مع أوزبكستان.

وأصبح منتخب كولومبيا، المتأهل السابع بشكل رسمي إلى دور الـ 32 للمونديال، بعد صعود منتخبات "المكسيك وأمريكا وألمانيا والأرجنتين وفرنسا والنرويج".