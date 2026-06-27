أحمد العوضي يكشف تفاصيل لقائه بالطفل يوسف في مستشفى أهل مصر

كشف الفنان أحمد العوضي عن تفاصيل لقائه بالطفل يوسف، أحد أطفال مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

العوضي

وقال العوضي إن الطفل يوسف طلب مقابلته، ليحرص على زيارته داخل المستشفى ودعمه نفسيًا، حيث استهل حديثه قائلًا: «مساء الخير على كل إخواتي، أنا النهارده في مستشفى أهل مصر للحروق، ومعايا النهارده طفل أنا بعتبره بطل».

وأضاف: «معايا يوسف، وعايز أحكيلكم حكايته. يوسف دخل المستشفى عشان يتعالج، وطلب يشوفني، فقلت لازم أكون معاه وأدعمه».

ووجّه العوضي رسالة دعم للطفل، قائلًا: «أنا هفضل أطمن عليك، وكل شوية هسأل عليك، لحد ما تبقى كويس إن شاء الله».

وأرفق الفنان الفيديو بتعليق قال فيه: «يوسف البطل طلب يشوفني.. ودي حكايتي معاه»، في رسالة لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيه الذين أشادوا بمبادرته الإنسانية.