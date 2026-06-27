بتفكرني بالضيف أحمد .. كريم الحسيني يدعو حمدي عباس للمشاركة في عمل جديد

حرص الفنان كريم الحسيني على توجيه رسالة دعم للفنان حمدي عباس، بعد حديثه مؤخرًا عن قلة مشاركاته الفنية، معلنًا رغبته في التعاون معه خلال الفترة المقبلة من خلال مسلسل إذاعي جديد يتولى إخراجه.

ونشر كريم الحسيني رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، دعا خلالها حمدي عباس للانضمام إلى العمل، قائلًا: «النجم حمدي عباس، ممكن تشرفنا وتقبل تكون معانا في المسلسل الإذاعي الجديد بإذن الله؟ وده شرف ليا إني أخرج لك، ومش مجاملة والله العظيم.. وما فيش اعتذار وبدبسك على الهوا أهو».

وكشف الحسيني عن إعجابه القديم بموهبة حمدي عباس، مشيرًا إلى أنه تعرف على قدراته الفنية منذ سنوات أثناء دراسته بالمعهد العالي للفنون المسرحية، عندما شاهد عرض «الأوضة الضلمة»، الذي شارك عباس في بطولته.

وأضاف: «بعد انتهاء العرض جريت عليه وقلت له: أنا نفسي أشتغل معاك، لأنه ممثل ومخرج موهوب جدًا، وقدر يلفت انتباهي من أول مرة شوفته فيها على المسرح».

وأشاد كريم الحسيني بالإمكانات الفنية لحمدي عباس، مؤكدًا أنه يراه من أصحاب المواهب الاستثنائية، وقال: «حمدي ممثل ومخرج فوق الهايل، وموهوب حتى النخاع، وبيفكرني بموهبة العظيم الضيف أحمد، اللي كان سببًا أساسيًا في إدارة فريق ثلاثي أضواء المسرح».

واختتم رسالته بكلمات دعم وتحفيز، مؤكدًا ثقته في عودة حمدي عباس بقوة إلى الساحة الفنية، قائلًا: «أيامك الحلوة لسه جاية يا حمدي، وهتشوف.. أنت ممثل شاطر جدًا، ويشرفني التعاون معاك».