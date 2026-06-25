أحمد العوضي يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل مسلسل «الأستاذ»

كشف النجم أحمد العوضي، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، عن آخر تطورات مسلسله الجديد "الأستاذ"، مؤكداً أن العمل لا يزال في مرحلة الكتابة والتحضير خلال الفترة الحالية، تمهيداً لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

وأوضح العوضي أن فريق العمل يواصل حالياً وضع اللمسات النهائية على السيناريو، مشيراً إلى أن هناك خطة مبدئية لبدء تصوير جزء من أحداث المسلسل قبل انطلاق موسم رمضان المقبل، على أن يُستكمل التصوير لاحقاً استعداداً لعرضه بعد انتهاء الموسم الرمضاني.

وأكد العوضي أن مسلسل "الأستاذ" يمثل تجربة جديدة ومختلفة بالنسبة له، لافتاً إلى أن العمل يحمل العديد من المفاجآت على مستوى الأحداث والشخصيات، وهو ما دفعه للتحمس الشديد للمشروع منذ اللحظات الأولى لعرض الفكرة عليه.

وأشار إلى أن التحضيرات تسير بشكل جيد، وأن صناع العمل يحرصون على تقديم مسلسل يليق بتوقعات الجمهور الذي يترقب أعماله الجديدة، خاصة بعد النجاحات التي حققها خلال السنوات الماضية في الدراما التلفزيونية.

ويترقب جمهور أحمد العوضي الكشف عن المزيد من تفاصيل مسلسل "الأستاذ"، الذي يعد واحداً من الأعمال المنتظرة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها العوضي والنجاحات التي حققها في الدراما المصرية خلال السنوات الأخيرة.

ومن المتوقع أن يشهد العمل حالة من الاهتمام الجماهيري والإعلامي فور انطلاق التصوير، وسط توقعات بأن يكون من أبرز الأعمال الدرامية التي ستُعرض.