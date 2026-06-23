أحمد العوضي: انتهيت من تصوير «شمشون ودليلة».. والفيلم مليء بالمفاجآت

كشف الفنان أحمد العوضي، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، عن انتهائه من تصوير فيلمه الجديد "شمشون ودليلة"، مؤكدًا أن العمل يحمل العديد من المفاجآت التي ستنال إعجاب الجمهور عند طرحه في دور العرض.

وقال العوضي إن فيلم "شمشون ودليلة" يُعد تجربة مختلفة ومميزة بالنسبة له، مشيرًا إلى أن فريق العمل بذل مجهودًا كبيرًا خلال فترة التصوير من أجل تقديم عمل يليق بتوقعات الجمهور ومحبي السينما.

وأضاف: "الحمد لله انتهينا من تصوير الفيلم بالكامل، والتجربة مختلفة جدًا، والفيلم كله مفاجآت، وإن شاء الله ينال إعجاب الجمهور وقت عرضه".

وعن كواليس التصوير، أكد العوضي أن الأجواء كانت إيجابية ومليئة بالتعاون بين جميع أفراد فريق العمل، موضحًا أنه لم تحدث أي إصابات خلال فترة التصوير، وهو ما ساهم في خروج العمل بالشكل المطلوب.

وأشار إلى أن الفيلم يقدم حالة سينمائية خاصة تجمع بين التشويق والإثارة، مع عدد من الأحداث والمواقف التي ستفاجئ المشاهدين، لافتًا إلى ثقته الكبيرة في العمل وفي ردود فعل الجمهور بعد طرحه رسميًا.

ويترقب جمهور أحمد العوضي عرض فيلم "شمشون ودليلة"، خاصة بعد النجاحات التي حققها خلال السنوات الأخيرة، سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية، حيث استطاع أن يكوّن قاعدة جماهيرية واسعة بفضل أدواره المتنوعة وأعماله التي تجمع بين الأكشن والتشويق.

واختتم العوضي تصريحاته لـ"صدى البلد" بالتأكيد على سعادته الكبيرة بانتهاء التصوير، متمنيًا أن يحقق الفيلم النجاح المنتظر وأن يحظى بإعجاب الجمهور والنقاد عند عرضه في الفترة المقبلة.