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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أمير المصري من تدريبات البيانو في فيلم القصص

النجم أمير المصري
النجم أمير المصري
أوركيد سامي

ظهر النجم أمير المصري من كواليس فيلمه الجديد القصص، وهو يخوض تدريبات على البيانو للتحضير لشخصية (أحمد) ضمن أحداث الفيلم.

فيلم القصص من بطولة أمير المصري، نيللي كريم، فاليري باشنر، احمد كمال، صبري فواز، عمرو عابد، شريف الدسوقي، احمد الازعر، خالد منصور، والعمل من إخراج أبو بكر شوقي وإنتاج فيلم كلينك محمد حفظي وشاهيناز العقاد.

وفاز فيلم القصص  بجائزة التانيت الذهبي كأفضل فيلم في مهرجان قرطاج السينمائي بدورته الـ ٥٩.

كما شارك أمير المصري بفيلم القصص في المسابقة الرسمية بمهرجان البحر الأحمر السينمائي وذلك بعد مشاركة الفيلم بمهرجان تالين الليالي السوداء السينمائي في إستونيا.  

ويذكر أن فيلم Giant قد حقق إشادات واسعة مع عرضه في افتتاح مهرجان البحر الأحمر. يحكي فيلم Giant قصة الملاكم اليمني البريطاني الأمير نسيم حامد الذي يقدمه أمير المصري وصعوده من شوارع الطبقة العاملة في شيفيلد ليتحول إلى بطل ملاكمة عالمي تحت إشراف وتوجيه مدربه بريندان انجل، الذي كان له دور محوري في مسيرته.

يضم فيلم Giant مع امير المصري عدد كبير من النجوم، من أبرزهم بيرس بروسنان، ومن إخراج وتأليف روان اثالي ومن إنتاج سيلفستر ستالون.

قد شارك أمير المصري في مهرجان لندن السينمائي وحقق نجاحًا لافتًا، حيث نُفدت تذاكر عرضي فيلميه 100 Nights of Hero و Giant بالكامل قبل انطلاق فعاليات الدورة الـ٦٩، التي تم إقامتها في الفترة من ٨ إلى ١٩ أكتوبر.
كما حصد فيلم 100 Nights of Hero العديد من الإشادات خلال عرضه في مهرجان فينسيا السينمائي بدورته الـ ٨٢ في ختام مسابقة أسبوع النقاد.

فيلم 100 Nights of Hero مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للروائية إيزابيل جرينبيرج. ومن إخراج جوليا جاكمان. وبطولة أمير المصري، إيما كورين، مايكا مونرو، نيك جاليتزين، ريتشارد جرنت.

ويقوم أمير المصري بدور جيروم في الفيلم الذي تدور أحداثه في إطار خيالي رومانسي في قلعة نائية تتصاعد فيها الأحداث بعدما يستقبلوا ضيف يقلب الأحوال.

في سياق آخر، يشارك أمير المصري في الموسم الثاني من المسلسل الأمريكي The Agency ، حيث يقوم بدور سعيد، ضابط مخابرات إماراتي.

الموسم الثاني من The Agency بطولة مايكل فاسبندر، جودي تيرنر – سميث، أمير المصري، جيفري رايت، كاثرين ووترستون، هارييت سانسوم هاريس، جون ماجارو، ساورا لايتفوت - ليون، ريتشارد جير.

وقد تلقى أمير المصري إشادات نقدية واسعة بعد عرض فيلمه In Camera في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ ٤٥ في قسم عروض خاصة خارج المسابقة، وحصد ردود أفعال إيجابية بالعرض الأول للفيلم في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بدورته ال٥٧ ضمن مسابقة Proxima ، كما شارك الفيلم في مهرجان لندن السينمائي ضمن مسابقة Sutherland

النجم أمير المصري اخبار الفن نجوم الفن

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