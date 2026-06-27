منتخب إيران يودع كأس العالم برسالة مؤثرة بعد مواجهة مصر

ترك لاعبو منتخب إيران رسالة مؤثرة داخل غرفة الملابس عقب انتهاء مواجهتهم أمام منتخب مصر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، وذلك في ظل اقتراب نهاية مشوارهم في البطولة.

وعبّرت الرسالة عن تمسك المنتخب الإيراني بقيم النزاهة والروح الرياضية، مؤكدة أن كرة القدم لا تُقاس بالنتائج فقط، بل بما يقدمه اللاعبون من أخلاق واحترام داخل المستطيل الأخضر.

وجاء في الرسالة: "نحن نأتي من إيران.. أرض تضع الشرف فوق الانتصار منذ آلاف السنين. كرة القدم بالنسبة لنا ليست مجرد منافسة على النتائج، بل اختبار للشخصية."

وأضافت: "قد تتحقق النقاط بطرق عديدة، لكن الاحترام لا يُكتسب إلا بالنزاهة. قد تتأهل الفرق، لكن فقط بالعدالة والشرف يبقى الرأس مرفوعًا أمام التاريخ."

واختتم لاعبو المنتخب الإيراني رسالتهم قائلين: "الروح الرياضية ليست مجرد بند في قوانين اللعبة، بل هي روحها. شكرًا لمدينة سياتل على حسن الضيافة، وشكرًا لكل إيراني ساندنا بقلبه وصوته.. إيران دائمًا مرفوعة الرأس."