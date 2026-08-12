اختفاء طالبة جامعية بالقليوبية يثير قلق أسرتها.. ومناشدة للعثور عليها

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية ، جهودها لكشف ملابسات تغيب طالبة جامعية تدعى «مريم م. ع»، تبلغ من العمر 20 عامًا، من قرية ورورة التابعة لمركز بنها، وذلك عقب اختفائها منذ يوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو، وسط حالة من القلق بين أفراد أسرتها.

وحررت أسرة الطالبة محضرًا رسميًا بواقعة تغيبها بمركز شرطة بنها، حمل رقم 5981 لسنة 2026 إداري مركز بنها، فيما تواصل الأجهزة الأمنية فحص البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة للبحث عنها وتحديد مكان وجودها.



وأكدت أسرة «مريم»، أن حالة من القلق تسيطر عليهم منذ تغيبها، مطالبين كل من لديه أي معلومات قد تساعد في الوصول إليها أو شاهدها خلال الفترة الماضية، بسرعة إبلاغ الأجهزة الأمنية أو التواصل مع أسرتها.

كما وجهت الأسرة رسالة إلى ابنتهم، ناشدوها خلالها العودة إلى منزلها، مؤكدين أن كل ما يشغلهم حاليًا هو الاطمئنان عليها والتأكد من سلامتها وعودتها إلى أحضان أسرتها.

وتواصل الأجهزة الأمنية، جهودها في البحث عن الطالبة، وفحص ملابسات واقعة التغيب، في محاولة للوصول إلى مكانها وطمأنة أسرتها.