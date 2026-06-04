أحمد بلال: هيثم حسن يستحق المشاركة أساسيا والأفضل لصلاح اللعب كمهاجم

أكد أحمد بلال مهاجم الأهلي السابق، أن هيثم حسن يستحق التواجد في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن اللاعب يمتلك إمكانيات مميزة وسرعات كبيرة يمكن أن تضيف حلولا هجومية مهمة للفريق.

وأضاف بلال عبر برنامج هنا المونديال على قناة النهار، أن الأفضل لمحمد صلاح هو المشاركة في مركز المهاجم، بما يساهم في توفير طاقته واستغلال قدراته الهجومية بصورة أكبر، خاصة في المباريات القوية التي تحتاج إلى تركيز أكبر داخل الثلث الأخير من الملعب.

وأشار إلى أن وجود صلاح في هذا المركز قد يمنح المنتخب فعالية هجومية أكبر، مع الاستفادة من تحركاته وقدرته على إنهاء الهجمات وصناعة الفارق أمام المنافسين.