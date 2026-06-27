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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مبابي يواصل تحطيم الأرقام في مونديال 2026.. صدارة هجومية وتهديد من ميسي

مبابي
مبابي
إسلام مقلد

يواصل النجم الفرنسي كيليان مبابي كتابة فصول جديدة من التألق في بطولة كأس العالم 2026، بعدما فرض نفسه كأحد أبرز نجوم النسخة الحالية، بفضل أرقامه اللافتة ومساهماته الحاسمة مع منتخب فرنسا خلال منافسات دور المجموعات.

مبابي يتصدر قائمة المساهمات الهجومية في المونديال

وكشفت شبكة "هوسكورد" عن تصدر مبابي أو مشاركته في صدارة العديد من المؤشرات الهجومية بالبطولة حتى الآن، حيث لا يتفوق عليه أي لاعب في عدد المساهمات التهديفية بعدما وصل إلى 6 مساهمات، بواقع تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين.

كما يتربع قائد المنتخب الفرنسي على قائمة أكثر اللاعبين تسديدًا على المرمى، بعدما وصل إجمالي محاولاته إلى 16 تسديدة، من بينها 9 تصويبات بين القائمين والعارضة، ليؤكد خطورته المستمرة أمام دفاعات المنافسين.

أرقام استثنائية داخل منطقة الجزاء

وأضافت الشبكة أن مبابي يتصدر أيضًا قائمة أكثر اللاعبين لمسًا للكرة داخل منطقة جزاء المنافسين، بعدما سجل 27 لمسة، في مؤشر يعكس تحركاته الخطيرة وقدرته على الوصول إلى مناطق التسجيل باستمرار.

وحصل النجم الفرنسي على جائزتي أفضل لاعب في المباراة، وهو الرقم الأكبر بين جميع لاعبي كأس العالم 2026 حتى هذه اللحظة، ليواصل تأكيد مكانته كأحد أبرز المرشحين لحصد الجوائز الفردية في البطولة.

ميسي يهدد عرش مبابي في سباق النجوم

ورغم التفوق الكبير لمبابي، فإن أرقامه أصبحت مهددة بقوة من جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يتصدر حاليًا قائمة هدافي البطولة برصيد 5 أهداف.

ويأتي تهديد ميسي بسبب خوضه مباراتين فقط حتى الآن في كأس العالم، مقابل 3 مباريات لعبها مبابي مع منتخب فرنسا، ما يجعل المنافسة بين الثنائي مفتوحة خلال الأدوار المقبلة.

ومع اقتراب انطلاق الأدوار الإقصائية، تتجه الأنظار إلى الصراع المنتظر بين مبابي وميسي، في سباق جديد بين جيلين من كبار نجوم كرة القدم العالمية على لقب الأفضل في مونديال 2026.

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