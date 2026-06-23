مبابي وهالاند يلاحقان ميسي.. صراع هدافي المونديال يشتعل مبكرا

يتواصل الصراع في قائمة هدافي بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وعلى الرغم من مرور أيام فقط على انطلاق المونديال الذي وصل إلى جولته الثانية في دور المجموعات، إلا أن المنافسة على لقب هداف المسابقة بدأت مبكرا بين كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي كيليان مبابي، والنرويجي إيرلنج هالاند.

ويتصدر السباق حاليا، ليونيل ميسي الذي تمكن من تسجيل جميع أهداف منتخب الأرجنتين في النسخة الحالية من المونديال (5 أهداف)، إذ سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في اللقاء الأول أمام الجزائر، ثم أحرز ثنائية في المباراة الثانية أمس أمام النمسا.

كما واصل الفرنسي كيليان مبابي، الزحف وراء ميسي في صراع الهدافين، حيث وضع بصمته على هدفين فجر اليوم الثلاثاء في الفوز الذي حققه المنتخب الفرنسي على العراق بنتيجة 3-1، ليصل نجم ريال مدريد إلى هدفه الرابع في المونديال.

وكان مبابي قد أحرز هدفين أيضا في مباراة فرنسا الأولى في كأس العالم أمام السنغال والتي انتهت بفوز منتخب الديوك بنتيجة 3-1.

وأشعل النرويجي إيرلنج هالاند المنافسة على صدارة الهدافين، بعدما نجح في تسجيل ثنائية في مباراة منتخب بلاده أمام السنغال صباح اليوم الثلاثاء، والتي انتهت بفوز النرويج بنتيجة 3-2.

ورفع هالاند كذلك رصيده من الأهداف إلى 4، بعدما أحرز ثنائية أيضا في المباراة الأولى لمنتخب النرويج بالنسخة الجارية للمونديال أمام منتخب العراق، والتي انتهت بفوز رفاق هالاند بنتيجة 4-1.