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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

في ليلة المئوية.. مبابي يعادل رقم الظاهرة ويطارد ميسي.. فهل يعتلي عرش المونديال؟

كيليان مبابي
كيليان مبابي
منتصر الرفاعي

واصل كيليان مبابي كتابة التاريخ بقميص المنتخب الفرنسي بعدما خاض مباراته الدولية رقم 100 مع "الديوك" خلال الفوز الكبير الذي حققه منتخب فرنسا على نظيره العراقي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة التاسعة ببطولة كأس العالم 2026.

ليلة استثنائية في المباراة المئوية

وشهدت المباراة المئوية لمبابي تألقا لافتا بعدما سجل هدفين في شباك المنتخب العراقي، ليقود منتخب بلاده إلى انتصار مهم يعزز من حظوظه في البطولة.

ورفع مبابي رصيده إلى 40 هدفًا بقميص المنتخب الفرنسي، إلى جانب 40 تمريرة حاسمة، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم الكرة الفرنسية عبر التاريخ.

صراع مشتعل على صدارة هدافي المونديال

واصل قائد المنتخب الفرنسي مطاردة صدارة هدافي كأس العالم 2026 بعدما رفع رصيده إلى أربعة أهداف ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين، خلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الخمسة أهداف.

رحلة بدأت في 2017

وكانت بداية مبابي مع المنتخب الفرنسي في 25 مارس 2017، عندما شارك لأول مرة أمام منتخب لوكسمبورج قبل أن يسجل أول أهدافه الدولية في شباك هولندا يوم 31 أغسطس من العام ذاته.

مبابي يدخل قائمة أساطير كأس العالم

وبحسب إحصائيات شبكة "أوبتا"، أصبح مبابي رابع لاعب فقط في تاريخ كأس العالم يصل إلى 15 هدفًا في البطولة، خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي (18 هدفا) والألماني ميروسلاف كلوزه (16 هدفًا)، ليتساوى مع الأسطورة البرازيلية رونالدو نازاريو صاحب الـ15 هدفا.

كما بات مهاجم فرنسا أصغر لاعب يحقق هذا الإنجاز بعمر 27 عاما و184 يوما، متفوقا على جميع النجوم الذين سبقوه إلى هذا الرقم التاريخي.

إنجاز جديد على الصعيد الدولي

ولم يتوقف تألق مبابي عند هذا الحد، إذ أصبح رابع أصغر لاعب أوروبي يصل إلى 100 مباراة دولية مع منتخب بلاده بعمر 27 عاما و184 يوما خلف الإسباني سيرجيو راموس والألماني لوكاس بودولسكي والمجري كريستيان فيكماي، ليضيف إنجازا جديدا إلى مسيرته الحافلة بالنجاحات.

كيليان مبابي المنتخب الفرنسي كأس العالم 2026 بطولة كأس العالم 2026

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