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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

18 ميسي و16 مبابي.. من يحسم لقب الهداف الأعظم في تاريخ كأس العالم؟

ميسي ومبابي
ميسي ومبابي
محمود أحمد

لم يعد الصراع بين ليونيل ميسي وكيليان مبابي مجرد منافسة بين اثنين من أعظم نجوم كرة القدم في العصر الحديث بل تحول إلى معركة مفتوحة على أحد أكثر الأرقام خلوداً في اللعبة وهو لقب الهداف التاريخي لكأس العالم.

ففي الوقت الذي يواصل فيه الأسطورة الأرجنتينية تحدي الزمن والتمسك بعرش المونديال يواصل النجم الفرنسي الشاب مطاردته بخطوات متسارعة ليصبح السؤال الأبرز في البطولة الحالية: هل ينجح ميسي في الحفاظ على قمته التاريخية أم أن مبابي حان موعده لانتزاع التاج؟

ميسي يرفع السقف.. ومبابي يرد سريعاً

شهدت الجولة الثانية من كأس العالم 2026 تصاعداً جديداً للصراع بعدما عزز ليونيل ميسي رقمه القياسي بهدفين في شباك النمسا ليقود الأرجنتين إلى دور الـ32 ويرفع رصيده إلى 18 هدفاً منفرداً بصدارة الهدافين التاريخيين للبطولة.

ولم تمر ساعات طويلة حتى جاء الرد الفرنسي سريعاً بعدما سجل كيليان مبابي ثنائية جديدة في فوز "الديوك" على العراق بثلاثية نظيفة ليصل إلى الهدف رقم 16 في تاريخه بكأس العالم معادلاً إنجاز الألماني ميروسلاف كلوزه صاحب الرقم القياسي السابق.

وبات الفارق بين قائد الأرجنتين ونجم فرنسا هدفين فقط ليشتعل سباق تاريخي قد يشهد تقلبات جديدة مع استمرار البطولة.

معركة بين الماضي والمستقبل

يحمل هذا الصراع طابعاً استثنائياً فهو ليس مجرد تنافس بين هدافين كبيرين بل مواجهة بين جيلين مختلفين.

فميسي الذي ظهر للمرة الأولى في كأس العالم عام 2006 احتاج إلى ست نسخ من البطولة ليصل إلى القمة بعدما صنع مسيرة امتدت لعشرين عاماً مع منتخب الأرجنتين توجها بلقب كأس العالم 2022 وواصل خلالها تحطيم الأرقام حتى وهو يقترب من عامه التاسع والثلاثين.

في المقابل يعيش مبابي مرحلة الصعود السريع إذ يخوض في مونديال 2026 نسخته الثالثة فقط لكنه نجح بالفعل في الوصول إلى 16 هدفاً مستفيداً من موهبته الاستثنائية وحضوره الدائم في المباريات الكبرى.

وبين خبرة الأسطورة وطموح الوريث يبدو أن العالم يعيش فصلاً جديداً من فصول انتقال الراية بين الأجيال.

مبابي لا يريد الحرب الفردية

ورغم اشتعال المقارنات بينهما يرفض قائد المنتخب الفرنسي الانخراط في معركة الأرقام مؤكداً أن اهتمامه الأكبر ينصب على تحقيق النجاحات الجماعية مع منتخب بلاده.

وأكد مبابي عقب الفوز على العراق أنه لا يفكر في سباق الهدافين التاريخيين مشيراً إلى أن ميسي يملك القدرة على التسجيل في أي وقت وأن كل تركيزه ينصب على مساعدة فرنسا في رحلة البحث عن اللقب.

كما رفض مهاجم ريال مدريد عقد أي مقارنات مباشرة مع قائد الأرجنتين مؤكداً أن ما حققه ميسي يجعله واحداً من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

أفضلية ميسي.. وسلاح الزمن مع مبابي

رغم احتفاظ ميسي بالصدارة فإن عامل العمر يمنح مبابي أفضلية كبيرة في سباق المدى الطويل.

فالنجم الفرنسي البالغ من العمر 27 عاماً يملك فرصة المشاركة في أكثر من نسخة مقبلة من كأس العالم وهو ما يمنحه الوقت الكافي لتحطيم العديد من الأرقام وربما الوصول إلى أرقام تبدو مستحيلة حالياً.

أما ميسي فرغم اقترابه من الأربعين فإنه يواصل تحدي قوانين الزمن ويثبت في كل مباراة أن كلمة النهاية لا تزال ملكاً له وحده.

من يحسم معركة الخلود؟

ومع تأهل الأرجنتين وفرنسا إلى دور الـ32 تبدو الأبواب مفتوحة أمام المزيد من الأهداف وربما المزيد من التقلبات في صراع لن تحسمه الأسماء الكبيرة فقط بل التفاصيل الصغيرة في الأدوار الإقصائية.

فإذا كان ميسي يسعى لتأمين عرشه التاريخي وإنهاء مسيرته بأحد أكثر الإنجازات خلوداً فإن مبابي يرى في هذا الرقم فرصة لصناعة إرث خاص به وكتابة اسمه على قمة سجل هدافي كأس العالم.

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