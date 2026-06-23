مدرب النمسا يشيد بميسي بعد ثنائية الأرجنتين: الأفضل في تاريخ كرة القدم

أشاد رالف رانجنيك، المدير الفني لمنتخب النمسا، بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقب خسارة فريقه أمام الأرجنتين بهدفين دون رد في كأس العالم 2026، مؤكداً أن قائد التانجو أثبت مجدداً أنه أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.

وقال رانجنيك خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "كان واضحاً بالنسبة لنا منذ البداية أن ميسي هو أفضل لاعب وجد على الإطلاق، واليوم أثبت ذلك مرة أخرى بطريقة مبهرة".

ميسي يحسم المباراة في لحظات

وأوضح المدرب النمساوي أن النجم الأرجنتيني لا يحتاج إلى عدد كبير من الفرص أو المواقف المؤثرة من أجل صناعة الفارق وحسم المباريات.

وأضاف: "لهذا السبب هو ميسي، لا يحتاج إلى الكثير من الفرص لكي ينتهي به الأمر بحسم المباراة لصالح فريقه".

انتقادات للتحكيم وتقنية الفيديو

وفي المقابل، أبدى رانجنيك اعتراضه على قرار طاقم التحكيم بعدم مراجعة لقطة سقوط اللاعب النمساوي كزافير شلاجر قبل الهدف الأول للأرجنتين، مشيراً إلى أن تقنية حكم الفيديو المساعد كان يجب أن تطلب من الحكم العودة لمشاهدة الحالة.

وأكد أن الهدف الثاني الذي سجله ميسي جاء أيضاً بعد أخطاء من لاعبي النمسا، الذين فشلوا في تشتيت الكرة في أكثر من مناسبة قبل أن تصل إلى قائد المنتخب الأرجنتيني.

إشادة جديدة بقيمة الأسطورة الأرجنتينية

واختتم رانجنيك تصريحاته بالتأكيد على أن ما يميز ميسي هو قدرته الدائمة على استغلال أصغر المساحات وأبسط الفرص، مشدداً على أن تأثيره داخل الملعب لا يزال حاسماً رغم تقدمه في العمر، بعدما سجل هدفين وقاد منتخب الأرجنتين للفوز على النمسا في الجولة الحالية من المونديال.