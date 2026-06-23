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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

السلامي مدرب الأردن: الخبرة لعبت دورا في الخسارة أمام الجزائر.. وهدفنا ختام قوي أمام الأرجنتين

جمال السلامي
جمال السلامي
عبدالله هشام

كشف المغربي جمال السلامي المدير الفني لمنتخب الأردن ، سبب الخسارة أمام الجزائر في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس العالم.

وقال السلامي، في تصريحاته بعد المباراة : لاعبوا الأردن قدموا مباراة قوية وكانوا مميزين لكن الأخطاء البسيطة كانت السبب في الخروج بنتيجة الخسارة 

وواصل: كنا قريبين من التقدم بهدف ثاني لكن لاعبو الجزائر وخبراتهم وقفوا حائلا أمام المحاولات الأردنية رغم أننا كنا الأفضل في الشوط الثاني لكن الخبرة لعبت دور في الخسارة خصوصا وأننا نشارك في المرة الأولى بكأس العالم.

وأضاف المغربي: يزيد أبو ليلى حارس مرمى منتخب الأردن قدم مباراة كبيرة، فخور جداً بما قدمه اللاعبين ورغم محاولاتنا لتفادي الكرات الثابتة التي تعد نقطة ضعفنا إلا أن الأخطاء تسبب في استقبالنا هدفين من ركنيتين.

وعن مباراة الارجنتين قال السلامي : تعلمان من تجربة الجزائر وتعد تجهيز قوي للمباراة القادمة أمام بطل العالم الأرجنتين ومواجهة ميسي الذي يقدم أداء مميز خلال البطولة

واختتم السلامي قائلا: بعد نهاية المباراة، اجتمعت مع لاعبي المنتخب وهنأتهم على الأداء البطولي أمام الجزائر، هناك فوارق في كرة القدم حاولنا الحد منها قدر الإمكان، ونسعى لتقديم أداء مميز أمام الأرجنتين في ختام البطولة.

جمال السلامي منتخب الأردن الجزائر كأس العالم الجزائر والأردن

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