ملخص وأهداف فوز الجزائر على الأردن 2-1 في كأس العالم 2026

ودع منتخب الأردن بشكل رسمي منافسات بطولة كأس العالم 2026 بعد الخسارة أمام الجزائر في الجولة الثانية من دور المجموعات من المونديال.

حقق منتخب الجزائر الفوز على منافسه الأردن بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026.

تقدم منتخب الأردن في البداية عن طريق نزار الرشدان في الدقيقة 35 بعد ارتباك دفاعات الجزائر في إبعاد الكرة، وتعادل منتخب الجزائر في الدقيقة 69 من عمر المباراة عن طريق نذير بن بو علي برأسة مميزة.

وأحرز الهدف قاتل للجزائر أمام الأردن أيمن جويري مستغلا كرة عرضية مميزة من الركنية حولها للمرمى في الدقيقة 83 بكأس العالم.

بهذه النتيجة يفشل منتخب الأردن في التواجد بالمركز الثالث قبل المباراة المرتقبة أمام الأرجنتين متصدر المجموعة يوم الأحد 28 يونيو الجاري في تمام الساعة الخامسة صباحا بتوقيت القاهرة

ترتيب المجموعة العاشرة بعد فوز الجزائر على الأردن

1- الأرجنتين : 6 نقاط

2- النمسا : 3 نقاط

3- الجزائر : 3 نقاط

4- الأردن : 0 نقطة

