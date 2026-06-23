مواجهة الأرجنتين فرصة تاريخية.. جمال السلامي يكشف أسباب خروج الأردن من المونديال

أرجع المغربي جمال السلامي، المدير الفني لمنتخب الأردن، خروج فريقه من منافسات كأس العالم 2026 إلى نقص الخبرة لدى اللاعبين في التعامل مع المباريات الكبرى، وذلك عقب الخسارة أمام منتخب الجزائر بنتيجة 2-1 ضمن منافسات دور المجموعات.

وأكد السلامي أن منتخب الأردن قدم مباراة قوية أمام منتخب الجزائر على ملعب سان فرانسيسكو باي أريا، مشيرًا إلى أن الأداء ظهر بصورة أفضل مقارنة بالمواجهة الأولى أمام منتخب النمسا، رغم انتهاء اللقاء بالخسارة الثانية التي أنهت فرص الفريق في التأهل إلى الدور التالي.

وقال مدرب منتخب الأردن إن التغييرات التكتيكية التي أجراها المنتخب الجزائري، خاصة الدفع بمهاجم يمتلك قوة بدنية وطول قامة، ساعدت المنافس على استغلال بعض التفاصيل داخل المباراة، موضحًا أن استقبال هدفين من ركلتين ركنيتين جاء نتيجة قلة الخبرة في التعامل مع هذه المواقف الحاسمة.

وأضاف السلامي: "قدمنا مباراة رائعة يجب أن نفتخر بها، وكنا أفضل من مباراتنا الأولى أمام النمسا، لكن التفاصيل الصغيرة صنعت الفارق، والخبرة في مثل هذه البطولات تكون عاملًا مهمًا للغاية".

وأوضح المدير الفني لمنتخب الأردن أن مواجهة منتخب الأرجنتين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ستكون فرصة للاعبين من أجل تقديم مستوى قوي يليق بتطور الكرة الأردنية، رغم تأكد الخروج من البطولة في أول مشاركة تاريخية لمنتخب النشامى في كأس العالم.

وتابع: "مباراة الأرجنتين ستكون فرصة لتقديم أداء مميز وترك بصمة تاريخية، والظهور بصورة مشرفة أمام بطل العالم، خاصة أن هذه المشاركة تمثل محطة مهمة في تاريخ الكرة الأردنية".

وكشف السلامي عن زيارة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لغرفة الملابس عقب المباراة، من أجل دعم اللاعبين ورفع معنوياتهم بعد الخسارة.

وقال: "عندما تخسر ينتابك شعور سلبي، لكن كلماته كانت بلسمًا للاعبين ومنحتهم دفعة معنوية كبيرة في هذه اللحظات".

ويستعد منتخب الأردن لخوض مباراته الأخيرة في المجموعة أمام منتخب الأرجنتين، في مواجهة تاريخية أمام حامل لقب كأس العالم، حيث يسعى النشامى لإنهاء المشاركة الأولى في المونديال بأداء قوي يترك انطباعًا إيجابيًا عن تطور الكرة الأردنية.