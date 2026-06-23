سكالوني يشيد بتضحية ميسي بعد قيادة الأرجنتين للفوز ويؤكد: عندما يتألق ليو يتألق الجميع

أشاد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، بالأداء الذي قدمه قائد الفريق ليونيل ميسي خلال الفوز على منتخب النمسا بنتيجة 2-0، ضمن منافسات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن النجم المخضرم أظهر التزامًا كبيرًا داخل الملعب وليس فقط على المستوى الهجومي.

وأكد سكالوني أن ميسي واصل كتابة التاريخ بعدما انفرد بصدارة هدافي كأس العالم عبر التاريخ برصيد 18 هدفًا، متجاوزًا الرقم السابق المسجل باسم الألماني ميروسلاف كلوزه الذي أحرز 16 هدفًا في البطولة.

وقال سكالوني خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أداء ليو كان رائعًا، خاصة أنه في الوقت الذي كان فيه الفريق يعاني دون الكرة، قدم تضحيات كبيرة واستعاد كرة مهمة في لقطة الهدف، وهذا يوضح مدى التزامه. وجوده يصنع الفارق بشكل لا يصدق".

وأضاف: "أنا سعيد بأداء ميسي، خصوصًا بعد عودته للتسجيل، كما أنني سعيد بأداء الفريق بشكل عام. نحن نعرف كيف نعاني عندما يتطلب الأمر ذلك، وهذه إحدى نقاط قوة هذا المنتخب".

وتحدث مدرب الأرجنتين عن إهدار ميسي ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة من اللقاء، قائلًا: "بالتأكيد إهدار ركلة الجزاء كان أمرًا صعبًا، لكنها كانت لقطة جيدة وكان من الممكن أن تغير شكل المباراة لو تم تسجيلها، لكن الفريق تعامل بشكل جيد".

وتابع: "بعد ركلة الجزاء قدم ميسي ثلاث أو أربع لقطات مهمة، وعندما يتوهج ليو، يتوهج الجميع، وهذا أيضًا يعود لقوة الفريق وتماسكه".

وأوضح سكالوني أن الجهاز الفني تحدث مع اللاعبين خلال فترة التوقف من أجل تحسين بعض التفاصيل، مشيرًا إلى أن الهدوء والصبر في بناء الهجمات كانا سببًا في الوصول للمساحات وصناعة الفرص.

وعن رد فعله بعد تسجيل ميسي الهدف الثاني، قال: "شعرت بأن المباراة حُسمت، لأنها كانت مواجهة معقدة. الهدف منحنا الهدوء الذي كنا نحتاجه قبل نهاية اللقاء".

ورفض سكالوني اعتبار منتخب الأرجنتين المرشح الأبرز للتتويج بكأس العالم، مؤكدًا وجود العديد من المنتخبات القوية القادرة على المنافسة.

وقال: "هناك سبعة أو ثمانية منتخبات يمكنها الفوز بالبطولة. كأس العالم لا يُحسم فقط بأسماء اللاعبين أو الترشيحات، فهناك عوامل كثيرة مثل الحالة النفسية والبدنية".

وأضاف: "نحن ضمن دائرة المنافسة، لكن الطريق سيكون صعبًا على الجميع".

كما تحدث سكالوني عن إمكانية الدفع بالثلاثي ليونيل ميسي ولاوتارو مارتينيز وجوليان ألفاريز معًا في المباريات المقبلة، قائلًا: "سأكون سعيدًا جدًا إذا لعبوا جميعًا، أنا أحبهم جميعًا، وميسي يجب أن يلعب لأنه لاعب مهم، لكن في النهاية مصلحة الفريق تأتي أولًا".

واختتم: "ليس من السهل إشراك الجميع مع الحفاظ على التوازن، لأن فقدان التوازن قد يجعل الفريق أكثر هشاشة، وهذا ما لا نريده. اللاعبون يتفهمون ذلك ويتعاملون معه بشكل رائع".