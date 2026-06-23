قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هالاند يكشف سر تألقه في كأس العالم ويحذر قبل مواجهة فرنسا: لا نفكر في التتويج
شاهد.. احتفالات الفايكينج لمنتخب النرويج بعد الفوز على السنغال
ترامب منتقدًا ستارمر: "أضر بنفسه" بسياسات الطاقة والهجرة وعلاقاته مع واشنطن
وفاة مراقب إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل لجنة أزهرية بكفر الزيات
تفاصيل الكشف الأثري الجديد في المنيا.. الأهم خلال 10 سنوات
شاومينج يزعم تغيير امتحان فرنساوي الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تنفي
مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية وقوات الاحتلال تداهم نابلس
عميد قصر العيني: المستشفيات الجامعية تخدم 32.5 مليون مريض سنوياً
تفاصيل بحث الحكومة التوسع في إنشاء عدد من محطات الثروة الحيوانية الحديثة
وفاة والد المطربة دينا الوديدي
الخارجية الأمريكية: هدفنا إنهاء دائرة العنف بين لبنان وإسرائيل بصورة نهائية
مع كأس العالم.. روبوت هيونداي البشري يبهر العالم بمهارات كرة قدم احترافية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سكالوني يشيد بتضحية ميسي بعد قيادة الأرجنتين للفوز ويؤكد: عندما يتألق ليو يتألق الجميع

ميسي
ميسي
إسلام مقلد

أشاد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، بالأداء الذي قدمه قائد الفريق ليونيل ميسي خلال الفوز على منتخب النمسا بنتيجة 2-0، ضمن منافسات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن النجم المخضرم أظهر التزامًا كبيرًا داخل الملعب وليس فقط على المستوى الهجومي.

وأكد سكالوني أن ميسي واصل كتابة التاريخ بعدما انفرد بصدارة هدافي كأس العالم عبر التاريخ برصيد 18 هدفًا، متجاوزًا الرقم السابق المسجل باسم الألماني ميروسلاف كلوزه الذي أحرز 16 هدفًا في البطولة.

وقال سكالوني خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أداء ليو كان رائعًا، خاصة أنه في الوقت الذي كان فيه الفريق يعاني دون الكرة، قدم تضحيات كبيرة واستعاد كرة مهمة في لقطة الهدف، وهذا يوضح مدى التزامه. وجوده يصنع الفارق بشكل لا يصدق".

وأضاف: "أنا سعيد بأداء ميسي، خصوصًا بعد عودته للتسجيل، كما أنني سعيد بأداء الفريق بشكل عام. نحن نعرف كيف نعاني عندما يتطلب الأمر ذلك، وهذه إحدى نقاط قوة هذا المنتخب".

وتحدث مدرب الأرجنتين عن إهدار ميسي ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة من اللقاء، قائلًا: "بالتأكيد إهدار ركلة الجزاء كان أمرًا صعبًا، لكنها كانت لقطة جيدة وكان من الممكن أن تغير شكل المباراة لو تم تسجيلها، لكن الفريق تعامل بشكل جيد".

وتابع: "بعد ركلة الجزاء قدم ميسي ثلاث أو أربع لقطات مهمة، وعندما يتوهج ليو، يتوهج الجميع، وهذا أيضًا يعود لقوة الفريق وتماسكه".

وأوضح سكالوني أن الجهاز الفني تحدث مع اللاعبين خلال فترة التوقف من أجل تحسين بعض التفاصيل، مشيرًا إلى أن الهدوء والصبر في بناء الهجمات كانا سببًا في الوصول للمساحات وصناعة الفرص.

وعن رد فعله بعد تسجيل ميسي الهدف الثاني، قال: "شعرت بأن المباراة حُسمت، لأنها كانت مواجهة معقدة. الهدف منحنا الهدوء الذي كنا نحتاجه قبل نهاية اللقاء".

ورفض سكالوني اعتبار منتخب الأرجنتين المرشح الأبرز للتتويج بكأس العالم، مؤكدًا وجود العديد من المنتخبات القوية القادرة على المنافسة.

وقال: "هناك سبعة أو ثمانية منتخبات يمكنها الفوز بالبطولة. كأس العالم لا يُحسم فقط بأسماء اللاعبين أو الترشيحات، فهناك عوامل كثيرة مثل الحالة النفسية والبدنية".

وأضاف: "نحن ضمن دائرة المنافسة، لكن الطريق سيكون صعبًا على الجميع".

كما تحدث سكالوني عن إمكانية الدفع بالثلاثي ليونيل ميسي ولاوتارو مارتينيز وجوليان ألفاريز معًا في المباريات المقبلة، قائلًا: "سأكون سعيدًا جدًا إذا لعبوا جميعًا، أنا أحبهم جميعًا، وميسي يجب أن يلعب لأنه لاعب مهم، لكن في النهاية مصلحة الفريق تأتي أولًا".

واختتم: "ليس من السهل إشراك الجميع مع الحفاظ على التوازن، لأن فقدان التوازن قد يجعل الفريق أكثر هشاشة، وهذا ما لا نريده. اللاعبون يتفهمون ذلك ويتعاملون معه بشكل رائع".

ليونيل سكالوني منتخب الأرجنتين ميسي كأس العالم 2026 كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نورهان ووالدتها

الغلبانة ضحكوا عليها.. رسالة محامية فتاة بورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعدام

ميدو

بعد تأييد حبس نجله.. ميدو يغيب عن برنامجه بسبب أزمة صحية مفاجئة

السيارة المتهورة في مسرح الحادث

بعد بائعة الشاي.. طالب يتسبب في مصرع صديقه بسيارة مسرعة في البحر الأعظم| صور

الدواجن

الكيلو يبدأ من 40 جنيهًا بالمزرعة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

سعر الدولار مقابل الجنيه

دون الـ 50 جنيها.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل اليوم

أولها 30 يونيو.. قائمة الإجازات الرسمية حتى نهاية 2026 باليوم والتاريخ

أولها 30 يونيو.. قائمة الإجازات الرسمية حتى نهاية 2026 باليوم والتاريخ

إبراهيم خلدون حلمي

استولى على 3.7 مليار دولار.. تركيا تسلم أمريكا متهما في أكبر عملية احتيال بالتاريخ

الإسكان

فرصة أخيرة .. خبر هام من الإسكان الاجتماعي بشأن الإعلان الرابع عشر

ترشيحاتنا

محمود الليثي

محمود الليثي: كنت أحلم بالسير على خطى ياسين التهامي

دينا الوديدي

دينا الوديدي تعلن عن وفاة والدها : الله يرحمك يا بابا

حسين فهمى

حسين فهمي يكشف سبب غضب عادل إمام منه بعد إلغاء تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي

بالصور

مع كأس العالم.. روبوت هيونداي البشري يبهر العالم بمهارات كرة قدم احترافية

روبوت هيونداي Boston Dynamics Atlas
روبوت هيونداي Boston Dynamics Atlas
روبوت هيونداي Boston Dynamics Atlas

مسافة الأمان .. تريند “تيك توك” يكشف سر العلاقات الصحية قبل ما “تخبط في الحيطة”

مسافة الأمان في العلاقات العاطفية.. تريند “تيك توك”
مسافة الأمان في العلاقات العاطفية.. تريند “تيك توك”
مسافة الأمان في العلاقات العاطفية.. تريند “تيك توك”

بسبب خطأ شائع في تحضير الحليب.. رضيع صيني يصارع التسمم بعد استبدال الماء بهذا العصير

رضيع صيني
رضيع صيني
رضيع صيني

تحذير عالمي من E102.. ماذا تفعل مادة التارترازين في جسمك؟

تحذير عالمي من E102.. ماذا تفعل “مادة التارترازين” في جسمك؟
تحذير عالمي من E102.. ماذا تفعل “مادة التارترازين” في جسمك؟
تحذير عالمي من E102.. ماذا تفعل “مادة التارترازين” في جسمك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد