كأس العالم 2026| الأرجنتين تتقدم على النمسا بهدف ميسي في الشوط الأول

تقدم منتخب الأرجنتين في الشوط الأول بهدف نظيف دون رد أمام النمسا، في المباراة التي تجمعهما حاليًا ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة العاشرة ببطولة كأس العالم 2026.

ونجح ليونيل ميسي في تسجيل هدف منتخب الأرجنتين في الدقيقة 38؛ بعد تسديدة يسارية معتادة منه، عقب تفويتة رائعة من ألمادا وتمريرة حاسمة من ميدينا، ليوقع على الهدف الأول والـ 17 في كأس العالم، لينفرد بصدارة هدافي المونديال متخطياً رقم الألماني كلوزه.

وكان منتخب الأرجنتين تغلب على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة سجلها الأسطورة ليونيل ميسي، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات، بينما تغلب منتخب النمسا على الأردن.

تشكيل منتخب الأرجنتين

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

الدفاع: ميدينا- ليساندرو مارتينيز- كريستيان روميرو- مولينا.

الوسط: دي بول- أليكسيس ماك أليستر- إنزو فيرنانديز- تياجو ألمادا.

الهجوم: لاوتارو مارتينيز- ليونيل ميسي.