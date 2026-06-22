قصة شعر ميسي تُشعل السوشيال ميديا قبل قمة الأرجنتين والنمسا

انتشرت قبل يوم واحد من مواجهة الأرجنتين أمام النمسا في الجولة الثانية من المجموعة العاشرة ببطولة كأس العالم 2026، صورة للنجم ليونيل ميسي خلال قيامه بقصة شعر جديدة بشكل مفاجئ، ما أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداولت الجماهير الصورة بشكل كبير عبر منصات فيسبوك وإنستجرام وX، حيث حققت ملايين المشاهدات خلال ساعات قليلة، وسط تعليقات ما بين الدهشة والحماس قبل المواجهة المرتقبة.

كما أعادت قناة TNT Sports نشر الصورة عبر حسابها على إنستجرام الذي يتابعه أكثر من 5 ملايين شخص، معلقة بأن ميسي وزميله رودريجو دي بول قاما بتغيير تسريحة شعرهما استعدادًا للمباراة.

وعلى الصعيد الفني، يستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة نظيره النمسا في قمة مبكرة ضمن منافسات الجولة الثانية، بعدما نجح كلا المنتخبين في تحقيق الفوز خلال الجولة الأولى، ليبدأ كل منهما البطولة بثلاث نقاط كاملة.

ويتصدر المنتخب الأرجنتيني ترتيب المجموعة العاشرة بعد فوزه على الجزائر بثلاثية نظيفة، فيما يأتي منتخب النمسا في المركز الثاني بنفس الرصيد بعد تفوقه على الأردن بنتيجة 3-1، ما يمنح المواجهة أهمية كبيرة في سباق الصدارة.

وتُقام مباراة الأرجنتين والنمسا في تمام الساعة الثامنة مساءً، في لقاء مرتقب قد يلعب دورًا حاسمًا في تحديد ملامح صدارة المجموعة العاشرة مبكرًا.